Kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja w Jemenie poinformowała, że wcześnie rano 12 października przechwyciła i zniszczyła rakietę balistyczną wystrzeloną przez Hutich w kierunku Chamis Muszajt w południowo-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Poinformował o tym w serwisie X rzecznik koalicji Turki al-Maliki, podaje Anadolu Agency.

Ostrzeżenie w Abs

Wcześniej służba obrony cywilnej Arabii Saudyjskiej ogłosiła ostrzeżenie w sąsiednim mieście Abha. Później urząd poinformował, że zagrożenie minęło.

Według koalicji przechwycenie nastąpiło na tle wznowienia ataków Hutich na Arabię Saudyjską, w tym uderzeń na lotniska.

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Uderzenia na lotnisko w Rijadzie

W niedzielę w wyniku ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie zginął pakistański rezydent, a 11 innych osób zostało rannych. Poinformował o tym Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej.

Dzień wcześniej inne uderzenie na to samo lotnisko, według źródła, zabiło 13 osób i raniło ponad 300. Saudyjska koalicja obwiniła Hutich za to wcześniejsze uderzenie i obiecała zdecydowaną odpowiedź.

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