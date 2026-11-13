Władimir Putin i jego kremlowskie otoczenie od lat uparcie powtarzają tę samą tezę: Rosja rzekomo nie jest przeciwna pokojowi. Potrzebuje jednak nie tylko zawieszenia broni, ale pełnoprawnego, prawnie wiążącego i kompleksowego traktatu pokojowego.

Brzmi to logicznie, poważnie, a na pierwszy rzut oka nawet konstruktywnie. Czyż nie jest dobrze, gdy po tak strasznej i długiej wojnie strony podpiszą właśnie oficjalny, szeroko zakrojony traktat pokojowy? Wydaje się, że to nawet dobrze i właśnie taki dokument powinien zakończyć wojnę?

W rzeczywistości – i tak, i nie. Putin uwielbia prawnicze jezuityzm, kazuistykę i szukanie luk prawnych. Sama dychotomia między „rozejmem” a „traktatem pokojowym” jest głęboko błędna i sztuczna. Problem polega na tym, że o traktacie pokojowym można dyskutować przez dziesięciolecia – i ostatecznie go nie podpisać. A w międzyczasie niekończąca się wojna będzie trwała. Właśnie dlatego żądanie „najpierw traktat, potem zawieszenie ognia” jest jedynie eufemizmem dla bezterminowego, niekończącego się przedłużania rozlewu krwi.

Historia świadczy jednak o czymś przeciwnym: w wielu przypadkach wielkie wojny kończyły się na długo przed tym, zanim strony zdołały złożyć podpisy pod formalnym traktatem pokojowym. Czasami podpisy te pojawiały się po dziesięcioleciach, a czasami nie ma ich do dziś. Tymczasem życie w takich krajach toczy się dalej. Ludzie rodzą się, uczą się, zakochują się, snują plany – mimo że z prawnego punktu widzenia ich kraj nadal „znajduje się w stanie wojny”.

Serwis UA.News przygotował siedem przykładów, o których warto pamiętać, gdy usłyszymy kolejne oświadczenie o konieczności „najpierw podpisania traktatu pokojowego”. Więcej szczegółów — w naszym artykule.

Dwie Koree: 73 lata rozejmu bez traktatu pokojowego

Wojna koreańska trwała od 1950 do 1953 roku i pochłonęła od 3 do 5 milionów ofiar śmiertelnych. 27 lipca 1953 roku strony podpisały porozumienie o zawieszeniu broni. Był to dokument, który miał powstrzymać działania wojenne i stworzyć strefę zdemilitaryzowaną. Już po tym Seul i Pjongjang miały przystąpić do rozmów na temat pełnoprawnego traktatu pokojowego.

Jednak nigdy do tego nie doszło. Żadnego traktatu pokojowego nie podpisano – ani wtedy, ani w ciągu kolejnych 73 lat.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że w 1954 roku w Genewie odbyły się rozmowy pokojowe, ale zakończyły się one fiaskiem. Od tamtej pory wielokrotnie podejmowano próby formalnego zakończenia wojny. Jednak za każdym razem strony napotykały impas: obecność wojsk amerykańskich na południu, program jądrowy północy, wzajemna nieufność, zasadnicze różnice i niekompatybilność reżimów itp.

Zatem de jure obie Koree nadal pozostają w stanie wojny. Jednak de facto od ponad 70 lat wojny tam nie ma. Ludzie żyją, gospodarki funkcjonują, a granice – choć zamknięte dla siebie nawzajem – istnieją i pozostają nienaruszalne. Rozejm okazał się na tyle trwały, że przez dziesięciolecia zastępował traktat pokojowy, pozostawiając tę kwestię kolejnym pokoleniom.



Rosja i Japonia: II wojna światowa się skończyła, a traktatu pokojowego nie

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Związek Radziecki wypowiedział wojnę Japonii 9 sierpnia 1945 roku – już po tym, jak Amerykanie zniszczyli Hiroszimę i Nagasaki bombami atomowymi. Następnie wojska radzieckie zajęły Wyspy Kurylskie i południową część Sachalinu, a już 2 września Tokio podpisało kapitulację.

Od tamtej pory minęło ponad 80 lat. Jednak traktat pokojowy między Rosją a Japonią nadal nie istnieje. Powód jest jeden: spór terytorialny dotyczący tych samych czterech wysp, które Japonia nazywa „Terytoriami Północnymi”, a Rosja — Południowymi Kurylami. W 1956 roku ZSRR i Japonia podpisały deklarację, która formalnie zakończyła stan wojny i przywróciła stosunki dyplomatyczne między Moskwą a Tokio. Jednak pełnoprawnego traktatu pokojowego nie było i nadal nie ma.



Chiny i Tajwan: nie ma nawet dokumentu o zawieszeniu broni

Wojna między chińskimi komunistami (KPCh) a nacjonalistami (Kuomintang) trwała od 1927 do 1950 roku. Kosztowała życie od 8 do 13 milionów ludzi. W końcu, gdy stało się oczywiste, że wojska Mao lada moment zajmą Pekin, resztki Kuomintangu pod przywództwem Czang Kaj-szeka ewakuowały się na wyspę Tajwan, ogłaszając tam Republikę Chińską. Od tego czasu na świecie istnieją w zasadzie dwa Chiny: Chińska Republika Ludowa (komuniści) ze stolicą w Pekinie oraz Republika Chińska na Tajwanie ze stolicą w Tajpej.

Wojna zakończyła się 76 lat temu, jednak między stronami nadal nie ma traktatu pokojowego. Oba kraje prawnie pozostają w stanie niedokończonej wojny domowej i mają nie do pogodzenia poglądy na temat statusu wyspy. Co więcej: między Pekinem a Tajpej nie zawarto nawet porozumienia o zawieszeniu broni ani o ustanowieniu rozejmu! Wojna po prostu ustała sama z siebie z wielu powodów, od uwarunkowań geograficznych po ogólne wyczerpanie stron.

Główną przeszkodą jest spór o suwerenność. Komunistyczny rząd w Pekinie uważa Tajwan za swoją nieodłączną prowincję, która po prostu tymczasowo się odłączyła i została zajęta przez separatystów, dlatego podpisanie klasycznego traktatu pokojowego oznaczałoby dla ChRL uznanie wyspy za odrębne, niepodległe państwo. Jednocześnie władze w Tajpej oświadczają, że „autorytarna, jednopartyjna droga komunistyczna” jest nie do przyjęcia dla Tajwanu, który pozostaje w pełni demokracją, choć o specyfice azjatyckiej.

W ten sposób od prawie 80 lat utrzymuje się status quo: nie ma ani traktatu pokojowego, ani nawet formalnego zawieszenia broni. Istnieje jednak pokój de facto i to jest najważniejsze.

Niemcy i ZSRR: traktat pokojowy 45 lat po kapitulacji

To chyba najbardziej wymowny przykład w tym artykule. II wojna światowa w Europie zakończyła się 8 maja 1945 r. kapitulacją nazistowskich Niemiec. Już 9 maja w Moskwie ogłoszono zakończenie wojny, którą w radzieckiej i rosyjskiej historiografii nazywa się Wielką Wojną Ojczyźnianą. Jednak pełnoprawny traktat pokojowy, który formalnie zakończył wojnę i przywrócił Niemcom pełną suwerenność, został podpisany dopiero 12 września 1990 roku – aż 45 lat później!

Przez cały ten czas Niemcy funkcjonowały w dość osobliwym statusie prawnym. Państwo było podzielone i faktycznie pozbawione pełnej suwerenności. Jak już wiemy, nie istniał również oficjalny traktat pokojowy. I nic z tego: w tym czasie Niemcy Zachodnie stały się jedną z najpotężniejszych gospodarek świata, zbudowały stabilną demokrację, a następnie przystąpiły do NATO i UE itp. A traktat pokojowy pojawił się dopiero wtedy, gdy upadł już mur berliński.

To kolejny, szczególnie wymowny dla Putina i Rosjan przykład tego, że formalne zakończenie wojny może czekać tak długo, jak tylko się chce. Najważniejsze, by nie było działań wojennych i by nie ginęli ludzie.

Turcja i Cypr: wyspa podzielona przez półwieczne zawieszenie broni

W 1974 roku na Cyprze doszło do wojskowego zamachu stanu, popartego przez grecką juntę „czarnych pułkowników”. W odpowiedzi Turcja wprowadziła wojska na północ wyspy. Już 18 sierpnia tego samego roku strony ogłosiły zawieszenie broni, które utrwaliło podział Cypru.

Od tamtej pory minęło ponad 50 lat. Do dziś nie zawarto żadnego traktatu pokojowego między uznaną na arenie międzynarodowej Republiką Cypru a Turecką Republiką Cypru Północnego — którą uznaje jedynie Turcja.

Pomiędzy dwiema częściami wyspy przebiega tak zwana „zielona linia”: strefa buforowa ONZ, która przez całe te 52 lata pozostała niezmieniona. Północ i Południe prowadzą odrębne życia. Na południu – kwitnąca gospodarka, członkostwo w UE, słynne kurorty itp. Na północy – zależność od Turcji i międzynarodowa izolacja, ale jednocześnie równie spokojne i pokojowe życie. Nie ma jednak do dziś traktatu pokojowego – podobnie zresztą jak wojny. Rozejm okazał się wystarczający, by wyspa żyła w spokoju już od ponad pół wieku.



Serbia i Kosowo: wojna się skończyła, pokoju nie ma

W 1999 roku, po miesiącach bombardowań NATO, Jugosławia zgodziła się wycofać wojska z Kosowa. 9 czerwca 1999 roku strony podpisały porozumienie z Kumanowa między NATO a Jugosławią. Był to dokument o charakterze czysto wojskowo-technicznym: określał on wycofanie sił serbskich z terytorium regionu, utworzenie stref buforowych, rozmieszczenie międzynarodowych sił pokojowych itp. Do dziś nie ma żadnego politycznego traktatu pokojowego, który określałby status Kosowa.

Dziewięć lat później, w 2008 roku, Prisztina ogłosiła niepodległość od Belgradu, którą uznało 110 krajów świata (Ukraina, nawiasem mówiąc, nie znalazła się na tej liście). Jednocześnie od ponad dwóch dekad nie dochodzi do aktywnych działań wojennych między Serbią a Kosowem. Wojna zakończyła się czysto technicznym porozumieniem wojskowym. Traktat pokojowy zastąpiła rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz obecność sił pokojowych. I choć polityczne porozumienie nadal nie zostało osiągnięte, ludzie tam żyją bez wojny, a to jest najważniejsze.



Ukraina i Rosja: konflikt w Donbasie, który już wygasł



Po podpisaniu drugich porozumień mińskich na początku 2015 roku zakończyła się aktywna faza wojny na Donbasie. Linia frontu ustabilizowała się i od tamtej pory zasadniczo nie uległa zmianie. Konflikt stopniowo wygasał. Owszem, regularnie dochodziło do zbrojnych prowokacji, eskalacji napięć i wzajemnych ostrzałów. Udało się jednak uniknąć wielkiej wojny.

W lipcu 2020 r. weszły w życie dodatkowe środki kontroli nad rozejmem, w wyniku czego sierpień 2020 r. stał się najspokojniejszym okresem w całej dotychczasowej, sześcioletniej historii konfliktu. Liczba ostrzałów i ofiar spadła do minimum. Ludzie żyli, pracowali, przekraczali linię demarkacyjną, otrzymywali emerytury, pomoc humanitarną itp. Z Kijowa i Charkowa kursowały autobusy do Doniecka i Ługańska – i odwrotnie.

Oczywiście nie było pełnoprawnego traktatu pokojowego. Polityczna część porozumień mińskich pozostała niewykonana. Jednak wojna jako proces codziennego wzajemnego niszczenia faktycznie ustała, liczba zabitych cywilów z roku na rok spadała, a sytuacja ta utrzymywała się przez lata — aż do momentu, gdy Putin wydał rozkaz rozpoczęcia inwazji na pełną skalę.

Ważny niuans: faktyczne zawieszenie broni na Donbasie niestety nie uchroniło przed wielką wojną. Dało jednak milionom ludzi po obu stronach linii starcia lata życia w względnym spokoju. Gdyby wola polityczna Kremla nie była nastawiona na wojnę, konflikt ten prędzej czy później całkowicie by wygasł. Jednak historia nie zna trybu warunkowego.



Podsumowując, powyższa lista podobnych incydentów jest daleka od kompletności. Na świecie jest jeszcze bardzo wiele podobnych przypadków: Mołdawia i Naddniestrze, Gruzja z Abchazją i Osetią Południową, Izrael i Syria z Libanem i Palestyną, Indie i Pakistan (konflikt wokół Kaszmiru), Maroko i Sahara Zachodnia, Somalia i Somaliland… Gdyby opisywać każdy przypadek, w którym wojna zakończyła się bez pełnoprawnego traktatu pokojowego, można by napisać co najmniej jeszcze jeden równie obszerny artykuł.

Kluczowa jest tu jednak inna kwestia: koniec wojny a traktat pokojowy to nie to samo. Dychotomia między nimi jest całkowicie sztuczna, propagandowa i błędna. Pierwsze niekoniecznie musi poprzedzać drugie, czemu przeczą dosłownie dziesiątki przykładów z całego świata, w tym przypadki ZSRR i współczesnej Rosji. Czasami traktaty podpisywano po dziesięcioleciach, a czasami nie podpisano ich do dziś. Tymczasem jednak ludzie w tych krajach żyją, a nie giną w niekończącej się wojnie, i to jest najważniejsze.

Dlatego żądanie Kremla – „najpierw traktat pokojowy, potem zawieszenie broni” – na pierwszy rzut oka wydaje się nawet słuszne i całkowicie konstruktywne. Jednak w praktyce jest to nic innego jak formalny instrument służący przedłużaniu wojny. Traktat pokojowy można bowiem omawiać w nieskończoność i nie dojść do porozumienia, podczas gdy zawieszenie broni to konkretny, sprawdzony przez czas i historię krok, który można podjąć zarówno jutro, jak i właśnie teraz, w tej samej chwili. Jest tylko jeden powód, dla którego tego nie robią: niechęć Władimira Putina.

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