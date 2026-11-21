Byli pracownicy firmy Nvidia oskarżali dyrektora generalnego firmy, Jensena Huanga, o zastraszanie podwładnych, grożenie przemocą fizyczną oraz nieprzyzwoite wypowiedzi. Zarzuty te pojawiły się w pozwach sądowych dotyczących bezprawnego zwolnienia, wniesionych w latach 2004 i 2006.

Stare zeznania ponownie zwróciły uwagę w kontekście obecnych skandali związanych z Huangiem, w szczególności doniesień o jego osobistych powiązaniach z kobietą, którą rząd USA podejrzewa o szpiegostwo na rzecz Chin.

Jednym ze skarżących był Stephen Pettigrew — pierwszy etatowy prawnik firmy Nvidia, który dołączył do niej w 1999 roku po jej debiucie giełdowym.

W pozwie dotyczącym dyskryminacji ze względu na wiek i bezprawnego zwolnienia Pettigrew twierdził, że regularnie był świadkiem znieważania i zastraszania pracowników przez Huanga. W czerwcu 2006 roku został zwolniony po tym, jak wyraził niezadowolenie z zachowania przełożonego.

„Krzyczał na nich, groził spowodowaniem poważnych obrażeń ciała i wypowiadał nieprzyzwoite komentarze, towarzysząc im wulgarnymi gestami” – czytamy w pozwie.

Pettigrew domagał się odszkodowania w wysokości ponad 2,6 mln dolarów. Firma Nvidia zaprzeczyła zarzutom i twierdziła, że przyczyną zwolnienia były niezadowalające wyniki jego pracy. Firma zaproponowała ugodę w wysokości 175 tysięcy dolarów.

W grudniu 2009 roku strony zawarły poufną ugodę.

W aktach sprawy wspomniano również o incydencie z udziałem nienazwanego menedżera wyższego szczebla firmy Nvidia, który rzekomo groził pracownikowi, że odłamie mu rękę i pobije go nią. Ponadto użył on wulgarnego, obraźliwego sformułowania związanego z biznesplanem pracownika.

Kolejny zarzut wysunął Michael Winston, który we wrześniu 2004 roku został starszym wiceprezesem firmy Nvidia ds. kadr. Na tym stanowisku pracował jednak zaledwie cztery tygodnie.

W 2005 roku Winston złożył skargę, twierdząc, że został zwolniony po tym, jak sprzeciwił się brutalnemu traktowaniu pracowników przez Huanga. W szczególności wskazywał na działania, które uznał za molestowanie w miejscu pracy.

Jak wcześniej informowała gazeta „The New York Times”, firma Nvidia zawarła z Winstonem poufną ugodę w wysokości ponad 1 mln dolarów.

Później Winston zyskał sławę jako korporacyjny demaskator. Ława przysięgłych przyznała mu 3,8 mln dolarów odszkodowania w sprawie przeciwko Countrywide Financial Corp. za krytykę polityki kredytowej firmy. Jednak federalny sąd apelacyjny uchylił ten wyrok.

Obaj byli pracownicy firmy Nvidia — Pettigrew i Winston — już nie żyją.

Informację tę podaje Bloomberg.

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