W Kazachstanie, Gruzji, Kirgistanie i Armenii zaostrza się kontrolę nad transakcjami finansowymi Rosjan w obawie przed sankcjami wtórnymi. W związku z tym obywatelom Rosji coraz częściej odmawia się możliwości zakupu samochodów i nieruchomości, a także realizacji przelewów bankowych.

Według danych wywiadu, w Kazachstanie dealerzy samochodowi wielu międzynarodowych marek, w tym Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan i Lexus, masowo odmawiają sprzedaży samochodów nabywcom posiadającym rosyjskie paszporty. Przedsiębiorcy obawiają się, że zostaną objęci sankcjami wtórnymi ze strony krajów zachodnich i stracą korzystne kontrakty.

Ograniczenia dotknęły również rynek nieruchomości w Gruzji. Według informacji Służby Wywiadu Ukrainy (SZRU) Ministerstwo Sprawiedliwości tego kraju rzekomo przekazało bankom nieoficjalne zalecenia dotyczące blokowania dużych transakcji z udziałem obywateli Rosji bez podawania przyczyn.

Jednocześnie organy nadzoru finansowego w Kazachstanie, Kirgistanie i Armenii, zgodnie z zaleceniami zachodnich partnerów, wdrażają zautomatyzowane systemy monitorowania odsprzedaży. Ma to utrudnić schemat obchodzenia sankcji, w ramach którego samochody lub nieruchomości komercyjne były najpierw rejestrowane na lokalnych mieszkańców, a następnie przepisywane na rosyjskich nabywców.

Według danych wywiadowczych nowe mechanizmy kontroli umożliwią bankom blokowanie rachunków sprzedających w trakcie przygotowywania takich transakcji.

Ponadto banki w Kirgistanie, Armenii i Gruzji zaostrzyły kontrole w ramach procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Instytucje finansowe zaczęły zamykać konta obywateli Federacji Rosyjskiej lub odmawiać im realizacji przelewów z Rosji, w tym również w przypadkach, gdy środki napływają za pośrednictwem podmiotów nieobjętych sankcjami.

Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Salony samochodowe w Kazachstanie odmawiają obywatelom Federacji Rosyjskiej zakupu samochodów z powodu sankcji Unii Europejskiej.

Wcześniej Kazachstan nie dostarczył Rosji benzyny w ramach przyznanych kontyngentów.

W Kazachstanie aresztowano rosyjskiego rapera Navai w sprawie dotyczącej przemytu narkotyków.

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