Była rzeczniczka prasowa Trumpa przypadkowo ujawniła jego tajny plan – Newsweek

Była rzeczniczka prasowa prezydenta USA, Katie Zakaria, znalazła się w centrum skandalu z powodu opublikowanego zdjęcia z Gabinetu Owalnego, na którym widać dokumenty leżące na biurku głowy państwa. Wśród nich znalazł się głośny plan przebudowy pola golfowego, którego istnienie Trump zaprzeczał.

Uwagę opinii publicznej przyciągnęła mapa leżąca na stosie teczek. Według lokalnej organizacji „Save East Po” przedstawia ona park East Potomac, w związku z przebudową pola golfowego w którym administracja prezydenta prowadzi obecnie postępowania sądowe. Obecność takich materiałów na biurku może spowodować komplikacje prawne i wizerunkowe dla Białego Domu.

W odpowiedzi na opublikowanie tej informacji w mediach dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Stephen Cheng skrytykował magazyn „Newsweek”, twierdząc, że reakcja na zdjęcie jest przykładem zniekształconego postrzegania rzeczywistości przez dziennikarzy.

Źródło: Newsweek.

Katie Zakaria, która zastąpiła Caroline Livitt na stanowisku rzeczniczki prasowej prezydenta USA Donalda Trumpa, przeprowadziła swoją pierwszą konferencję prasową w Białym Domu. Spotkanie trwało zaledwie 14 minut i zapadło w pamięć z powodu wpadki związanej z jej mężem i prezydentem USA.

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