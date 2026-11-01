Była reporterka sportowa Tafoya kandyduje do Senatu USA z Minnesoty — Der Spiegel
Była reporterka sportowa Michele Tafoya kandyduje do Senatu USA ze stanu Minnesota. Informuje o tym Der Spiegel. Publikacja nazywa ją kandydatką, z którą Republikanie wiążą nadzieje.
Była dziennikarka sportowa
Tafoya przez dziesięciolecia pracowała jako reporterka sportowa. W szczególności wcześniej relacjonowała futbol amerykański, zauważa Der Spiegel.
Teraz bierze udział w wyborach do Senatu z Minnesoty. Publikacja pisze, że Tafoya w swojej komunikacji politycznej unika słowa „republikanka”.
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Znaczenie wyborów
Jednocześnie Partia Republikańska prawie nie wspomina o Tafoyi, a sama kandydatka trzyma się z dala od Donalda Trumpa, informuje Der Spiegel.
Według oceny publikacji jej zwycięstwo może znacząco skomplikować sytuację Demokratów w Senacie. Wybory odbywają się w ramach amerykańskich wyborów śródokresowych w 2026 roku.