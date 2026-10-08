W USA prokuratorzy postawili byłemu przywódcy Wenezueli Nicolásowi Maduro oraz jego żonie Cilii Flores zarzuty spisku w celu stosowania tortur. Według BBC News, nowe zarzuty dotyczą domniemanych tortur obywateli USA, którzy byli przetrzymywani w Wenezueli podczas sprawowania władzy przez Maduro.

Nowe zarzuty

Ujawnione w czwartek zarzuty uzupełniają wcześniej postawione Maduro i Flores zarzuty handlu narkotykami oraz przestępstw związanych z bronią. Małżeństwo zaprzeczało wcześniejszym zarzutom.

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Maduro ma 63 lata, a Flores 69. Od stycznia przebywają w areszcie w ośrodku zatrzymań na Brooklynie. Według BBC News siły USA schwytały ich podczas nalotu przed świtem na ich kompleks w stolicy Wenezueli, Caracas, po czym zostali przewiezieni do USA.

Początek procesu

Grupy praw człowieka w Wenezueli oraz byli więźniowie od dawna informowali o tym, co określali jako systematyczne tortury w wenezuelskich więzieniach. Proces Maduro i Flores ma rozpocząć się w czerwcu 2027 roku.

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