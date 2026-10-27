Komisja ONZ uznała rosyjskie ataki na ukraiński sektor energetyczny za zbrodnie wojenne

Komisja ONZ uznała ataki Rosji na obiekty energetyczne Ukrainy za zbrodnie wojenne. Zgodnie z przedstawionymi danymi komisja przypisała również bezpośrednią odpowiedzialność za te ataki najwyższym władzom Federacji Rosyjskiej, w szczególności Władimirowi Putinowi.

Zaznaczono, że ataki Rosji były celowe i zgodne z polityką państwową Kremla, mającą na celu pozbawienie ludności cywilnej niezbędnych zasobów energetycznych oraz wyrządzenie cierpień.

Komisja zbadała skutki ataków od jesieni 2022 roku, zwracając szczególną uwagę na zimę 2025–2026.

Zeszłej zimy, kiedy temperatura spadała do -21 stopni, miliony ludzi pozostawały przez długi czas bez ogrzewania, prądu, wody i gazu. Szczególnie ucierpiały osoby starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Według danych komisji ukraińskie służby zdrowia odnotowały zgony spowodowane niską temperaturą w domach, a nawet w szpitalach po atakach Rosji. Zeszłej zimy do szpitali trafiali pacjenci z odmrożeniami i hipotermią. Do urazów tych doszło w ich domach z powodu braku ogrzewania.

Rosyjscy wojskowi, którzy wydawali rozkazy dotyczące tych ataków, wiedzieli, że obiekty zaopatrzenia w ciepło są niezbędne do życia ludności cywilnej, zwłaszcza zimą – czytamy w raporcie.

Komisja wskazała następujące osoby jako najbardziej odpowiedzialne za ataki na infrastrukturę cywilną Ukrainy:

szefa Kremla Władimira Putina,

byłego ministra obrony Siergieja Szojgu,

jego następcę Andrieja Bielousowa,

szefa Sztabu Generalnego Walerija Gerasimowa.

Ponadto w przededniu zimy Rosja zamierza kontynuować ataki. W raporcie przytoczono sierpniowe oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Obrony, w którym grozi się Ukrainie nowymi atakami na infrastrukturę energetyczną.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zareagowało na wnioski Niezależnej Międzynarodowej Komisji ONZ ds. dochodzenia w sprawie naruszeń na Ukrainie.

„Rosja świadomie uczyniła zimno i ciemność bronią przeciwko cywilnej ludności Ukrainy. Celem tej polityki jest pozbawienie ich niezbędnych do życia dostaw energii i zadawanie im cierpień” – podkreślają w MSZ.

Dodano tam, że w przededniu nadejścia nowej zimy wnioski te są szczególnie istotne. Przypominają one społeczności międzynarodowej, że Rosja nadal celowo niszczy ukraińską infrastrukturę energetyczną.

„Nie można dopuścić, by życie milionów ludzi ponownie znalazło się w niebezpieczeństwie z powodu zimna i ciemności” – zaznaczono w MSZ.

Resort wezwał do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe popełnione podczas wojny na pełną skalę oraz do wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy.

Źródło: ONZ

Przypomnijmy, że Konotop już czwartą dobę pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach.

Wcześniej rosyjski dron uszkodził obiekt energetyczny na Bukowinie, w wyniku czego część Czerniowców pozostała bez prądu.

Również Ministerstwo Energii poinformowało o nowych przerwach w dostawach prądu w sześciu obwodach.

Rano 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Przerwa w dostawach prądu dotknęła dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

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