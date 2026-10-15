Narodowa Komisja Praw Człowieka Meksyku (CNDH) bada możliwe naruszenia praw człowieka podczas protestu przeciwko zanieczyszczeniu wody w Guadalajarze. Poinformował o tym Mexico News Daily, powołując się na oświadczenie prezydent Meksyku Claudii Sheinbaum. Komisja sprawdza użycie przez policję armatek wodnych i gazu, a także zatrzymanie młodych ludzi, którzy, według Sheinbaum, byli w większości bici.

Podczas niedzielnej demonstracji policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Według publikacji zatrzymano 39 osób; pojawiają się również twierdzenia, że policja mogła torturować niektórych z zatrzymanych. CNDH oświadczyła, że zamierza zapewnić szybkie i bezstronne dochodzenie w sprawie domniemanych represyjnych działań funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa stanu Jalisco.

Oświadczenie prezydent

Dzień wcześniej Sheinbaum oświadczyła, że meksykańskie władze nie mogą dopuścić do istnienia sił policyjnych, które uciekają się do represji i tortur. Podkreśliła również konieczność wykorzenienia tortur wobec młodych ludzi w kraju i zakwestionowała dopuszczalność takich działań policji w 2026 roku.

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Inne tematy konferencji prasowej

Na porannej konferencji prasowej Sheinbaum skomentowała także uwolnienie przez władze stanu Morelos José Davida Vergary, określanego jako jeden z liderów grupy przestępczej Pueblos Unidos. Został on uwolniony kilka godzin po zatrzymaniu, aby doprowadzić do uwolnienia trzech uprowadzonych policjantów. Minister bezpieczeństwa Omar García Harfuch wyjaśnił tę decyzję chęcią ratowania życia.

Ponadto minister turystyki Josefina Rodríguez potwierdziła propozycję podniesienia w 2027 roku opłaty za wjazd dla cudzoziemców nierezydentów o 175 pesos — z 983 do 1158 pesos. Projekt ustawy musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Kongres. Proponowana podwyżka o 17,8% jest o połowę niższa od pierwotnie zaproponowanej; 57% wpływów planuje się przekazać Ministerstwu Obrony Narodowej, 15% Narodowemu Instytutowi Migracyjnemu, a 28% do skarbu federalnego.

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