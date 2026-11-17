W latach 2014–2020 firmy prezydenta USA Donalda Trumpa otrzymały ponad 3 mln dolarów od podejrzanych podmiotów, wśród których znalazły się struktury powiązane z rosyjskimi i azerbejdżańskimi schematami prania brudnych pieniędzy. Deutsche Bank poinformował amerykańskie władze o szeregu wątpliwych operacji finansowych przeprowadzonych przez firmy Trumpa.

Materiały te przeanalizowali dziennikarze z ponad 50 światowych mediów w ramach wspólnego projektu śledczego #InsideDeutscheBank.

W wymienionym okresie Deutsche Bank kilkakrotnie przekazywał amerykańskim władzom raporty o podejrzanej działalności (SAR) spółek Donalda Trumpa. Instytucje finansowe składają takie zgłoszenia, gdy wykryją transakcje, które mogą budzić podejrzenia.

Pierwsze zgłoszenie bank złożył w sierpniu 2014 roku, jeszcze zanim Trump został prezydentem USA.

Wówczas Deutsche Bank zwrócił uwagę na trzy przelewy pieniężne, które otrzymała spółka Donalda Trumpa DT Marks Baku. Środki pochodziły od klienta estońskiego oddziału największego duńskiego banku Danske Bank. Nazwisko klienta nie zostało podane w dokumencie.

Ten estoński oddział znalazł się później w centrum międzynarodowego skandalu w związku z podejrzeniami o pranie brudnych pieniędzy z Rosji i krajów WNP.

Deutsche Bank, który pełnił rolę banku korespondencyjnego podczas realizacji tych płatności, zaznaczył, że „nie są przeprowadzane żadne operacje handlowe związane z tymi transakcjami płatniczymi”, a także że nie jest możliwe „określenie granic” między nadawcą a odbiorcą środków.

Kolejną podejrzaną transakcję Deutsche Bank wykrył w 2015 roku, około półtora miesiąca przed ogłoszeniem przez Donalda Trumpa zamiaru ubiegania się o urząd prezydenta USA.

Tym razem firma THC Baku Services, powiązana z Trumpem, otrzymała przelew od brytyjskiej firmy-przykrywki Faberlex, która posiadała konto w tym samym estońskim oddziale Danske Banku.

Faberlex była jedną z kluczowych firm tzw. „azerbejdżańskiego pralnia pieniędzy” — rozległej sieci prania pieniędzy, której działalność stała się przedmiotem śledztwa Centrum Badań nad Korupcją i Przestępczością Zorganizowaną (OCCRP).

Zgodnie z wynikami śledztwa, właśnie przez firmę Faberlex i konto w estońskim oddziale duńskiego banku przepływały między innymi łapówki przeznaczone na przekupienie przedstawicieli europejskich struktur politycznych.

W ramach śledztwa karnego ustalono, że za pośrednictwem firmy Faberlex przekupiono byłego członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) Lukę Volonte, a także byłego posła do Bundestagu i byłego członka PACE Eduarda Lintnera. Obaj lobbowali na rzecz interesów Azerbejdżanu.

W lutym 2018 roku Deutsche Bank zamieścił w kolejnym raporcie dotyczącym podejrzanej działalności informacje o kolejnym przelewie między firmą THC Baku Services, powiązaną z Trumpem, a podmiotem, który w dokumentach opisano jako „spółkę powiązaną z dodatkowym bankomatem”. W ujawnionym wycieku nie udało się ustalić nazwy tej spółki.

W styczniu 2020 r. firmy DT Marks Baku i THC Baku Services ponownie stały się przedmiotem raportu Deutsche Banku dotyczącego podejrzanych operacji finansowych.

Wśród powodów do niepokoju bank wskazał „transakcje z udziałem osób i firm, które mają wpływ na schemat prania brudnych pieniędzy”. Jednocześnie w dokumencie nie sprecyzowano, o jakie konkretnie osoby i firmy chodzi.

W ten sposób w latach 2014–2020 Deutsche Bank wielokrotnie informował amerykańskie władze o wątpliwych transakcjach spółek Donalda Trumpa. Łączna kwota podejrzanych przelewów, o których mowa w śledztwie, przekroczyła 3 mln dolarów.

Wskazują na to dokumenty nowojorskiego oddziału Deutsche Banku, które stały się dostępne w wyniku zakrojonego na szeroką skalę wycieku.

Der Spiegel poinformował o wycieku danych z Deutsche Banku, obejmującym 15 milionów e-maili i dokumentów. Według magazynu wyciek ten pozwala zajrzeć do wewnętrznego funkcjonowania banku, który Der Spiegel określa jako najważniejszy w kraju.

W artykule podano, że w zbiorze danych pojawiają się niemieccy politycy, rosyjscy oligarchowie, Donald Trump i Jeffrey Epstein.

Ponadto rodzina prezydenta USA Donalda Trumpa otrzymała co najmniej 635 mln dolarów z memecoina $TRUMP, jak wynika z oświadczenia majątkowego prezydenta opublikowanego w czerwcu. Jednocześnie wartość tokenu gwałtownie spadła: w przeddzień trzeciej kolacji kryptowalutowej Trumpa był on wyceniany na około 92 centy, podczas gdy w 2025 roku jego cena przekraczała 74 dolary.

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