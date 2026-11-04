W USA demokratyczny kongresmen Robert Garcia oświadczył, że republikanie powinni zatrudnić prawników po wyborach środka kadencji. Demokraci odzyskali kontrolę nad Senatem, a media informowały, że partia jest również bliska zdobycia większości w Izbie Reprezentantów. Garcia jest obecnie czołowym demokratą w Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów i oczekuje się, że stanie na jej czele. Informuje o tym The Guardian.

Uprawnienia komisji

Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów ma szerokie uprawnienia: może wzywać świadków, żądać dokumentów rządowych i wydawać wezwania sądowe. Wypowiedź Garcii była sygnałem gotowości demokratów do zwiększenia nadzoru nad administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, jeśli zdobędą większość w Izbie Reprezentantów.

Przez poprzednie dwa lata republikanie mieli większość w obu izbach Kongresu, co utrudniało demokratom przeciwstawianie się agendzie Trumpa. W momencie publikacji materiału demokraci, według mediów, wygrywali lub zbliżali się do zwycięstwa w szeregu konkurencyjnych okręgów wyborczych do Izby Reprezentantów w Kentucky, New Jersey, Karolinie Północnej, Pensylwanii i Ohio.

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Plany demokratów

Garcia wcześniej oświadczył, że w przypadku zwycięstwa demokratów planuje stanąć na czele dochodzeń w sprawie roli Elona Muska w Departamencie Efektywności Rządu, operacji biznesowych rodziny Trumpów, możliwych nadużyć ze strony amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej, a także okoliczności związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina. Według niego demokraci już od miesięcy pracowali nad tymi kierunkami.

Demokratyczny senator Ron Wyden, który zgodnie z oczekiwaniami stanie na czele senackiej Komisji Finansów, również zasugerował możliwe wykorzystanie nowych uprawnień, pisząc w X słowo „Subpoenas”. Garcia wcześniej zaznaczał, że Izba Reprezentantów może występować do sądu we własnym imieniu, stosować procedury dotyczące obrazy Kongresu, w tym karne i cywilne, a także wydawać wezwania sądowe.

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