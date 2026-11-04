Republikański kongresmen Mike Lawler uznał porażkę z demokratką Kate Conley w wyborach do Izby Reprezentantów USA w 17. okręgu kongresowym stanu Nowy Jork. Jak informuje The Hill, podczas wystąpienia przed zwolennikami we wtorek wieczorem Lawler powiedział, że po policzeniu wszystkich głosów w Westchester stanie się jasne, iż przegrał.

Lawler powiedział, że uważa za właściwe uznać wynik już w dniu wyborów. Pogratulował Conley i życzył jej sukcesów jako następnej członkini Kongresu.

Wyścig nie został jeszcze rozstrzygnięty

Partner The Hill zajmujący się liczeniem wyników, Decision Desk HQ, w chwili publikacji nie ogłosił jeszcze zwycięzcy w okręgu. Uznanie porażki przez Lawlera oznacza, że mandat, który sprawował, może przejść do demokratów i wzmocnić ich pozycję w Izbie Reprezentantów.

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Wyścig przyciągnął uwagę całego kraju, a obie partie skierowały do niego znaczne środki. Republikanie starali się utrzymać swoją niewielką większość w niższej izbie Kongresu.

Stanowiska kandydatów

W trakcie kampanii Lawler podkreślał gotowość do współpracy z obiema partiami i przedstawiał się jako umiarkowany ustawodawca. W Kongresie był jednym z czterech republikanów, którzy poparli wspieraną przez demokratów petycję w sprawie poddania pod głosowanie projektu ustawy przedłużającej o trzy lata subsydia w ramach programu Affordable Care Act. Opowiadał się również za zniesieniem limitu odliczeń podatków stanowych i lokalnych.

Conley zdystansowała się od lewego skrzydła Partii Demokratycznej i podkreślała niezadowolenie wyborców z prezydenta Donalda Trumpa, w szczególności z powodu gospodarki i wojny w Iranie. Poparły ją League of Conservation Voters, Planned Parenthood Action Fund, Defend the Vote oraz lider demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries.

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