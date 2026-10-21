Demokratyczny kongresmen z Nowego Jorku Gregory Meeks oskarżył prezydenta Argentyny Javiera Mileia o niewłaściwą ingerencję w wybory do Kongresu USA po tym, jak publicznie poparł kandydaturę republikanki Maríi Elviry Salazar w wyborach o reelekcję na Florydzie. Poinformował o tym Buenos Aires Times.

Oświadczenie kongresmena

Meeks, który jest czołowym demokratą w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA, opublikował oświadczenie w serwisie społecznościowym X. Podkreślił, że o amerykańskich wyborach powinni decydować obywatele USA, a nie zagraniczni przywódcy państw, i wezwał argentyńskiego prezydenta do poszanowania zasad demokratycznych.

Według kongresmena USA i Argentynę łączą wieloletnie relacje oparte na wzajemnym szacunku i wspólnych wartościach demokratycznych. Meeks stwierdził również, że Kongres powinien nadal jasno wskazywać na niedopuszczalność jakiejkolwiek zagranicznej ingerencji w proces wyborczy.

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Poparcie dla Salazar

Reakcja Meeksa nastąpiła po opublikowaniu przez Salazar nagrania wideo, w którym Milei poparł jej kandydaturę w wyborach o reelekcję do Izby Reprezentantów z 27. okręgu Florydy. W wystąpieniu do mieszkańców Miami prezydent Argentyny nazwał ją jednym z najsilniejszych głosów kontynentu i podkreślił jej obronę wolności, demokracji, wolnych rynków oraz prawa ludzi do poprawy swojego życia własnym wysiłkiem.

Milei stwierdził, że Waszyngton potrzebuje liderów, którzy rozumieją Amerykę Łacińską, przeciwstawiają się socjalistycznej lewicy i potępiają skutki socjalizmu. Salazar w komentarzu dla The New York Post, odpowiadając na krytykę Meeksa, powiedziała, że jego sprzeciw jest dla niej powodem do dumy, wiążąc spór z różnicami ideologicznymi między obozami politycznymi.

Wybory na Florydzie

María Elvira Salazar, która ma kubańskie pochodzenie, ubiega się o reelekcję 3 listopada. Utrzymuje bliskie więzi polityczne z Donaldem Trumpem, a jej działalność w Kongresie wiąże się między innymi z twardym stanowiskiem wobec rządów Kuby i Wenezueli.

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