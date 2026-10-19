W Long Beach w Kalifornii obywatel USA Ricardo Gonzales trafił do szpitala po zatrzymaniu przez federalnych agentów amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE), informuje „The Guardian”. Demokratyczny kongresmen Robert Garcia, który reprezentuje Long Beach, oświadczył, że agenci ICE brutalnie zaatakowali Gonzalesa i złamali mu rękę.

Na nagraniu sobotniego incydentu Gonzales, określony jako były pracownik miasta, leży twarzą do ziemi w rowie odwadniającym i w kajdankach, podczas gdy funkcjonariusze ICE klęczą na jego plecach. Burmistrz Long Beach Rex Richardson powiedział CNN, że Gonzales w pewnym momencie wezwał służby ratunkowe. Gdy przybyła policja, mężczyzna był już zatrzymany i ranny.

Wersja rodziny i reakcja kongresmena

Córka Gonzalesa, Leslie, oświadczyła na stronie zbiórki pieniędzy na jego leczenie, że jej ojciec został strącony z roweru elektrycznego przez nieoznakowany pojazd ICE. Według niej mężczyznę dwukrotnie porażono paralizatorem, przyciśnięto do ziemi i przewieziono do szpitala z poważnymi obrażeniami.

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Garcia nazwał działania agentów „brutalnym atakiem”, wezwał do likwidacji ICE i podziękował mieszkańcom, którzy nagrali incydent i wsparli rodzinę Gonzalesa.

Co przekazała policja w Long Beach

Policja w Long Beach podała, że funkcjonariusze ICE również zwrócili się o pomoc ratunkową z powodu uszkodzenia pojazdu i osoby potrzebującej pomocy medycznej. Funkcjonariusze organów ścigania przybyli na miejsce incydentu z udziałem dużej grupy osób i federalnych agentów.

Według policji jeden z funkcjonariuszy znalazł zakutego w kajdanki dorosłego mężczyznę, przetrzymywanego przez ICE, który krwawił. Został on przewieziony do remizy strażackiej, gdzie policjanci zdjęli mu kajdanki, po czym strażacy przetransportowali rannego do szpitala. Policja podkreśliła, że nie brała udziału w operacji imigracyjnej i nikogo nie zatrzymała. Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA, któremu podlega ICE, nie wyjaśnił publicznie powodów zatrzymania Gonzalesa.

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