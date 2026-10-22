Grupa składająca się z 23 członków Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych zwróciła się do prezydenta Donalda Trumpa z apelem o uzgodnienie z Elonem Maskiem zezwolenia dla Ukrainy na wykorzystanie systemu satelitarnego Starlink do niszczenia rosyjskich instalacji rakietowych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Inicjatywę poparli przedstawiciele obu wiodących partii amerykańskich.

Apel podpisało 16 demokratów i siedmiu republikanów. Ustawodawcy podkreślili, że rosyjski dyktator Władimir Putin nie wykazuje gotowości do zakończenia wojny, dlatego Ukraina powinna mieć możliwość niszczenia środków, za pomocą których Rosja atakuje terytorium Ukrainy.

„Piszemy, aby wezwać Państwa do zwrócenia się do Elona Muska z prośbą o zezwolenie Ukrainie na korzystanie z satelitarnego systemu internetowego Starlink w celu namierzania wyrzutni rakietowych na terytorium Rosji. Wystarczyłby jeden telefon, abyście mogli zarówno uratować życie, jak i dać Władimirowi Putinowi więcej bodźców do negocjacji” – czytamy w apelu.

Aby wyjaśnić swoje stanowisko, kongresmeni posłużyli się porównaniem do łucznika, podkreślając konieczność zadawania ciosów w miejsca startu rosyjskich rakiet.

„Jeśli Ukraina nie jest w stanie skutecznie przechwytywać rosyjskich pocisków, powinna mieć możliwość strzelania do łucznika” – zaznaczyli autorzy dokumentu.

Wśród republikanów, którzy poparli tę inicjatywę, znaleźli się: Joe Wilson, Brian Fitzpatrick, Don Bacon, Max Miller, Carlos Jimenez, Jeff Gerd i Andy Harris.

Kongresman Joe Wilson również publicznie wyraził poparcie dla tej inicjatywy.

„Ukraina musi mieć możliwość obrony siebie, swojego narodu i Zachodu! Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest zniszczenie zdolności Rosji do przeprowadzania ataków terrorystycznych” – oświadczył.

Apel amerykańskich ustawodawców pojawił się w kontekście doniesień o ograniczeniach w działaniu łączności satelitarnej, z której korzystają ukraińskie siły zbrojne. W połowie października ujawniono informacje o zakłóceniach w działaniu Starshield — systemu wojskowego opartego na technologiach Starlink.

Z dostępnych informacji wynika, że ograniczenia wpłynęły na działanie niektórych ukraińskich dronów, zwłaszcza podczas lotu z dużą prędkością, co utrudniło wykonywanie zadań bojowych.

Według danych „The Wall Street Journal” decyzję o spowolnieniu działania wojskowej wersji łączności satelitarnej podjął Elon Musk. Jednocześnie nie ustalono oficjalnie osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie ograniczeń, a przedstawiciele amerykańskiej administracji zaprzeczali swojemu udziałowi w tej sprawie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że warunki korzystania z Starlink określa firma SpaceX i jej kierownictwo, a nie Biały Dom.

Informację tę podaje serwis The Hill.

Przypomnijmy, że amerykański miliarder Elon Musk nakazał zmniejszenie prędkości działania wojskowej wersji Starlink, na której polegają ukraińskie siły obronne. Według doniesień mediów decyzja ta wywołała niepokój w Kijowie oraz dezorientację w administracji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Komisja Europejska zwróciła się do amerykańskiej firmy SpaceX z żądaniem pilnego i pełnego przywrócenia szybkiego działania łączności satelitarnej Starlink na terytorium Ukrainy. Oficjalny rzecznik Komisji Europejskiej ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, Toma Renier, podczas briefingu w Brukseli oświadczył, że najnowsze doniesienia o sztucznym spowolnieniu świadczenia usług budzą głębokie zaniepokojenie.

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