Kongresmeni ze Stanów Zjednoczonych wezwali Trumpa, by zmusił Muska do zniesienia ograniczeń dotyczących usługi Starlink dla Ukrainy

Dwupartyjna grupa składająca się z 23 członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wysłała list do prezydenta Donalda Trumpa, w którym wzywa go do zwrócenia się do Elona Muska o zapewnienie Ukrainie pełnego dostępu do systemu Starlink.

Ustawodawcy, wśród których znajduje się siedmiu republikanów i 16 demokratów, podkreślają konieczność wykorzystania łączności satelitarnej do wykrywania i niszczenia wyrzutni rakietowych bezpośrednio na terytorium Rosji.

Według kongresmenów przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu Starlink oraz jego wojskowej wersji Starshield pozwoli ocalić życie ludności cywilnej, zwiększy skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz skłoni Kreml do podjęcia rzeczywistych negocjacji.

Źródło: The Hill.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma nic wspólnego z ograniczeniem dostępu Ukrainy do Starshield — wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink.

Elon Musk nakazał spowolnienie działania systemów obronnych Starshield na Ukrainie. Informacja ta pojawiła się w reportażu PBS NewsHour poświęconym wpływowi przedsiębiorcy na interesy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Materiał ukazał się w formie segmentu wideo, dostępnego również w wersji audio.

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