W Libii rosyjski konwój państwa-agresora, przewożący sprzęt wojskowy, zmienił kurs i zawrócił w pobliżu Cieśniny Sycylijskiej. Stało się to w dniu zgłoszonego ataku na rosyjską korwetę „Merkuriy” w Bengazi, podaje RMF24, powołując się na Reuters.

Doniesienia o ataku w Bengazi

Według źródeł Reutersa w kręgach wojskowych i wywiadowczych, 22 listopada ukraińskie drony morskie zatopiły korwetę „Merkuriy” w porcie w Bengazi. Przedstawiciel jednej z europejskich armii powiedział agencji, że konwój eskortowany przez fregatę zawrócił w rejonie Cieśniny Sycylijskiej właśnie w dniu ataku.

Reuters zaznacza, że uderzenie w korwetę w odległości ponad 2 tysięcy kilometrów od ukraińskiego frontu wywołało zaniepokojenie w rosyjskiej marynarce wojennej. Agencja powołała się na źródła wojskowe i wywiadowcze.

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Sprzęt dla Korpusu Afrykańskiego

Konwój wyruszył z Kaliningradu 5 listopada. Ostatni raz widziano go 25 listopada w pobliżu Algierii. Według źródeł Reutersa przewożony przez niego sprzęt był przeznaczony głównie dla rosyjskiego Korpusu Afrykańskiego w Afryce Zachodniej.

Korpus Afrykański podlega Ministerstwu Obrony Rosji i zastąpił Grupę Wagnera. Bengazi jest drugim co do wielkości miastem Libii oraz ośrodkiem władzy generała Chalify Haftara, który kontroluje wschód kraju i ma bliskie związki z Rosją. Zachodnią część Libii, w tym Trypolis, kontroluje rząd uznawany przez społeczność międzynarodową.

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