Dwa chińskie okręty straży przybrzeżnej wpłynęły w piątek po południu na wody zastrzeżone w pobliżu kontrolowanych przez Tajwan wysp Pratas, znanych również jako Dongsha, na Morzu Południowochińskim. W odpowiedzi tajwańska straż przybrzeżna skierowała jednostki patrolowe do ich obserwowania i nakazała im opuścić ten obszar, podaje Taipei Times.

Ostrzeżenia dla chińskich jednostek

Według oddziału Dongsha-Nansha tajwańskiej straży przybrzeżnej chińskie jednostki o numerach 3301 i 3303 wpłynęły na wody zastrzeżone o godz. 15:34. W chwili opublikowania oświadczenia w piątek wieczorem konfrontacja trwała.

Tajwański okręt patrolowy Cijin i łódź PP-10032 otoczyły jedną z chińskich jednostek z obu stron. Ich załogi nadawały ostrzeżenia po chińsku i angielsku, żądając opuszczenia wód zastrzeżonych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja tajwańskiej straży przybrzeżnej

Dowództwo na Dongsha wykryło chińskie jednostki około godz. 14:00 na południowy zachód od atolu. Po ocenie ich kursu i prędkości urzędnicy założyli, że mogą wpłynąć na wody zastrzeżone, i skierowali tajwańskie jednostki patrolowe do reakcji.

Straż przybrzeżna oświadczyła, że w tym roku przeprowadziła 11 operacji mających na celu wyparcie chińskich statków z wód wokół Dongsha, podczas których doszło do 14 spotkań jednostek. Urząd nazwał ten incydent wykorzystywaniem przez Pekin rzekomej działalności egzekwowania prawa do rozszerzania swoich uprawnień i tworzenia wrażenia jurysdykcji nad tym obszarem. Oświadczył również, że Tajwan ma suwerenność nad Dongsha i przyległymi wodami, oraz obiecał podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony suwerenności narodowej i bezpieczeństwa morskiego.

Czytaj nas na