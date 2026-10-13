Król Filip VI odwiedza Ceutę wśród napięć z Marokiem — France 24

Król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja odwiedzają obecnie Ceutę, hiszpańską enklawę w Afryce Północnej. Ich podróż odbywa się kilka miesięcy po masowym przybyciu ludzi z Maroka.

Tysiące migrantów pozostają w Ceucie

Ponad 70 tysięcy migrantów przybyło do Ceuty podczas masowego przekroczenia granicy kilka miesięcy temu. Według France 24 większość z nich wróciła do Maroka, jednak tysiące osób nadal pozostają w enklawie.

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Spór o suwerenność

Wizyta pary królewskiej podzieliła mieszkańców Ceuty. Jak zauważa France 24, podróż może również ponownie zaostrzyć napięcia dyplomatyczne między Hiszpanią a Marokiem. Maroko rości sobie prawa do suwerenności nad Ceutą i Melillą, dwiema hiszpańskimi enklawami w Afryce Północnej.

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