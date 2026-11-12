Królowa Camilla zorganizowała przyjęcie w Clarence House na cześć nominowanych do nagrody Bookera

Królowa Camilla zorganizowała uroczyste przyjęcie w swojej londyńskiej rezydencji Clarence House na cześć autorów nominowanych do nagrody, członków jury oraz zwolenników Nagrody Bookera 2026, a także niedawno ustanowionej „Dziecięcej Nagrody Bookera”.

„Podczas przyjęcia Jej Wysokość powitała dyrektor wykonawczą Fundacji Nagrody Bookera, Gabi Wood, pojawiając się w stonowanej stylizacji — czarnej sukience i ciemnoniebieskiej szyfonowej bluzce w drobną białą kropkę z falbanami na mankietach” — podano w komunikacie z wydarzenia. Królowa uzupełniła swój strój czarnymi kozakami na niskim, stabilnym obcasie, diamentową broszką w kształcie kokardki, kolczykami z perłami oraz bransoletką marki Van Cleef & Arpels.

Źródło: TSN.

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