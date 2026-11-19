W Stanach Zjednoczonych Eutelsat Network Solutions, amerykański oddział francuskiego operatora satelitarnego Eutelsat, otrzymał kontrakt Sił Kosmicznych USA o wartości ponad 60 mln dolarów. Firma będzie przez dwa lata świadczyć wojskową łączność satelitarną za pośrednictwem niskoorbitalnej sieci OneWeb, podaje AeroTime.

Łączność i terminale polowe

Eutelsat ogłosił otrzymanie kontraktu 17 listopada 2026 roku. Umowa jest częścią inicjatywy Warrior Plans, w ramach której Siły Kosmiczne USA dążą do zapewnienia jednostkom wojskowym szybszego dostępu do komercyjnej łączności satelitarnej, w tym na odległych obszarach lub w warunkach możliwych zakłóceń komunikacji.

Zgodnie z warunkami umowy Eutelsat zapewni dostęp do niskoorbitalnej sieci OneWeb, a także przenośne terminale do wykorzystania w warunkach polowych. Kontrakt przewiduje również wsparcie techniczne oraz alternatywne usługi pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji czasu. Mogą one pomóc wojsku utrzymać działanie, jeśli zwykłe środki nawigacji satelitarnej będą niedostępne lub zostaną zakłócone.

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Kontrakty Warrior Plans

W czerwcu 2026 roku Siły Kosmiczne USA wyznaczyły OneWeb Technologies, działającą pod nazwą Eutelsat Network Solutions, na wykonawcę kontraktu Warrior Plans bez przeprowadzania nowego konkursu. Wybór uzasadniono kontrolą firmy nad konstelacją OneWeb oraz jej zdolnością do świadczenia wymaganych usług.

Odrębny kontrakt w ramach tej samej inicjatywy otrzymał SpaceX dla Starshield — zorientowanej na wojsko wersji satelitarnej usługi Starlink. W listopadzie 2026 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ograniczenia powróciły i ponownie ograniczyły połączenia przy prędkościach powyżej 161 km/h.

Według stanu na maj 2026 roku konstelacja OneWeb liczyła około 650 satelitów, podczas gdy Starlink miał ich ponad 10 tys. W celu modernizacji i dalszego rozwoju sieci Eutelsat zamówił dodatkowe satelity w Airbus Defence and Space: 12 stycznia 2026 roku Airbus otrzymał zamówienie na 340 urządzeń, a łączna liczba satelitów zamówionych od grudnia 2024 roku osiągnęła 440.

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