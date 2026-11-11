Moskwa próbuje przekształcić negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie w dyskusję na temat nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Kreml dąży do powrotu do postulatów wysuwanych przez USA i NATO już w 2021 roku, w szczególności dotyczących ograniczenia obecności wojskowej Sojuszu w Europie.

Analitycy z ISW zwrócili uwagę na oświadczenie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który 10 listopada uznał za „całkowicie rozsądne”, aby najpierw uzgodnić przyszłą europejską architekturę bezpieczeństwa, a dopiero potem przejść do rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Podobne stanowisko przedstawiło anonimowe źródło z rosyjskiej delegacji w Abu Zabi. Według niego zakończenie wojny na Ukrainie jest jedynie jednym z punktów szerszej dyskusji na temat bezpieczeństwa Europy i podlega nadrzędnemu celowi – zmianie jej architektury.

Zdaniem analityków Moskwa próbuje przesunąć punkty porządku obrad trójstronnych rozmów między Ukrainą, USA i Rosją z kwestii zakończenia działań wojennych na przegląd całego systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Chodzi o ultimatum, które Rosja postawiła Stanom Zjednoczonym i NATO w grudniu 2021 roku. Wówczas Moskwa zażądała zaprzestania rozmieszczania nowych rodzajów uzbrojenia i jednostek wojskowych w krajach Sojuszu, które przystąpiły do niego po 1997 roku.

W praktyce spełnienie tych żądań oznaczałoby ograniczenie obecności wojskowej NATO w Europie Wschodniej, a także umożliwienie Moskwie wywierania wpływu na decyzje Sojuszu oraz suwerenne decyzje innych państw dotyczące przystąpienia do niego.

Analitycy ISW uważają, że obecne oświadczenia rosyjskich władz świadczą o próbie przywrócenia tych ultimatum.

W raporcie podkreślono również, że Kreml od lat wykorzystuje temat rozszerzenia NATO jako rzekomą jedną z głównych przyczyn wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie, według oceny instytutu, takie twierdzenia nie odzwierciedlają rzeczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji, lecz stanowią część szerszej kampanii mającej na celu usprawiedliwienie dążenia Moskwy do odzyskania kontroli nad byłymi republikami radzieckimi.

Zdaniem analityków Władimir Putin stara się nie tylko wywalczyć ustępstwa w sprawie Ukrainy, ale także zmienić zasady bezpieczeństwa w całej Europie.

Jednocześnie podczas rozmów w Abu Zabi przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich publicznie podkreślili konieczność zapewnienia Ukrainie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny, a także udziału partnerów europejskich w przyszłym procesie negocjacyjnym.

Według danych ISW strona rosyjska wielokrotnie odrzucała takie warunki.

W szczególności Siergiej Ławrow określił spotkania amerykańskich przedstawicieli z europejskimi kolegami w Abu Zabi jako podejście bez perspektyw.

Z kolei deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej Aleksander Asafow stwierdził, że udział Europy może sparaliżować negocjacje jeszcze przed ich rozpoczęciem.

W rezultacie ISW zauważa, że Moskwa próbuje wykorzystać proces negocjacyjny nie tylko do omówienia zakończenia wojny na Ukrainie, ale także do forsowania szerszych postulatów geopolitycznych, wykraczających daleko poza zakończenie działań wojennych.

Informacje te zawarte są w raporcie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego podsumowującego pierwszy dzień konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, USA i Rosji.

Podczas negocjacji w Abu Zabi Ukraina poruszyła kwestię zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców z Rosją. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”. Na razie nie ma ostatecznych porozumień, ale delegacja amerykańska planuje poruszyć tę kwestię podczas kolejnych kontaktów ze stroną rosyjską.

Czytaj nas na