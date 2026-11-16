Przedstawiciele administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej wezwali deputowanych do Dumy Państwowej z partii „Jedna Rosja”, by byli gotowi na ogłoszenie „zwycięstwa” w wojnie przeciwko Ukrainie oraz jednoczesny powrót uczestników działań wojennych z frontu. Kwestia ta została poruszona podczas seminarium w podmoskiewskim ośrodku szkoleniowym „Senezh”, które odbyło się w dniach 13–14 listopada, jak donosi gazeta „Wiedomosti”, powołując się na dobrze poinformowane źródła.

Według informacji rozmówców gazety w wydarzeniu wziął udział pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta RF Siergiej Kirienko. Podkreślał on w szczególności konieczność współpracy z uczestnikami tzw. „specjalnej operacji wojskowej”.

„Mówiono, że wszyscy muszą być gotowi na zwycięstwo, gdy uczestnicy działań bojowych powrócą jednocześnie z operacji specjalnej” – powiedział jedno ze źródeł.

Jednocześnie przypomniano posłom, że nadal pracują w warunkach wojny. Według jednego z uczestników seminarium, który rozmawiał z RBC, przedstawiciele Kremla dali do zrozumienia, że sytuacja ta na razie się nie zmienia.

Inny rozmówca serwisu zaznaczył, że urzędnicy z Kremla nalegali: dopóki trwają działania bojowe, deputowani nie powinni pozwalać sobie na odpoczynek i beztroskie życie.

W Kremlu przygotowuje się podłoże informacyjne pod zakończenie wojny

Wcześniej o przygotowaniach Kremla do ewentualnego zakończenia wojny z Ukrainą informowało centrum „Dossier”. Według jego danych w administracji prezydenta RF trwają prace nad tym, by przedstawić rosyjskiemu społeczeństwu zakończenie działań wojennych jako „zwycięstwo”.

W szczególności opracowuje się tam tezy propagandowe, które mają wyjaśnić podpisanie porozumienia pokojowego nawet w przypadku, gdyby Rosja nie osiągnęła deklarowanych przez Władimira Putina celów dotyczących całkowitego zajęcia Donbasu.

Kolejna runda kontaktów dyplomatycznych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie nie przyniosła przełomu. Po dwudniowych rozmowach w Abu Zabi specjalni wysłannicy prezydenta USA Stephen Witkoff i Jared Kushner spotkali się z Władimirem Putinem w Moskwie. Rozmowa trwała około dwóch godzin.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff po spotkaniu z Władimirem Putinem ogłosił pewien postęp i wyraził nadzieję na ogłoszenie kolejnej rundy rozmów.

Przypomnijmy, że po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.

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