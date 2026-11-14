Kreml zaproponował Stanom Zjednoczonym podział Europy na strefy wpływów na wzór modelu z czasów zimnej wojny — NYT

Podczas rozmów w Abu Zabi rosyjska delegacja zaproponowała stronie amerykańskiej powrót do systemu stosunków z czasów zimnej wojny, który zakładał podział Europy na strefy wpływów oraz faktyczne uznanie szczególnych interesów Moskwy.

Informuje o tym The New York Times, powołując się na amerykańskich dyplomatów. Według danych gazety przedstawiciele Kremla zgłaszali podobne propozycje również podczas spotkania Władimira Putina z wysłannikami specjalnymi prezydenta USA Donalda Trumpa w Moskwie.

Strona rosyjska uzasadnia swoje stanowisko tym, że konfrontacja między ZSRR a USA w latach 1946–1991 towarzyszyła porozumieniom i kanałom komunikacji, które rzekomo pomagały uniknąć działań wojennych na pełną skalę.

Specjalni wysłannicy USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, próbowali wyjaśnić rosyjskim przedstawicielom, że świat znacznie się zmienił, zwłaszcza w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednak doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow nazwał powrót do zasad zimnej wojny podstawą „niepodzielnej architektury bezpieczeństwa”.

Jakie żądania stawia Moskwa

Jak zauważa NYT, nieoficjalne propozycje Kremla, przekazane przedstawicielom europejskim i amerykańskim w listopadzie w zamian za zawieszenie broni na Ukrainie, zasadniczo wpisują się w logikę nowej globalnej konfrontacji.

Przede wszystkim Moskwa nalega na zakończenie wojny na własnych warunkach. Wśród żądań znajduje się oficjalna rezygnacja Ukrainy z przystąpienia do NATO, przekazanie Rosji całego terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego, a także ograniczenie potencjału obronnego państwa ukraińskiego.

Rosyjskie roszczenia dotyczą nie tylko Ukrainy. Moskwa stawia żądania również innym krajom europejskim – od Finlandii po Mołdawię. Od całego bloku NATO Kreml domaga się powrotu do granic z 1997 roku. W praktyce oznaczałoby to wycofanie infrastruktury wojskowej sojuszu z 16 państw członkowskich, w szczególności ze wszystkich państw, które wcześniej należały do Organizacji Układu Warszawskiego.

Ponadto strona rosyjska domaga się, by NATO zaprzestało wszelkiej działalności w postsowieckich republikach Azji Środkowej i Kaukazu Południowego. Według informacji podanych przez wydawnictwo, wśród scenariuszy zaproponowanych przez Moskwę pojawia się również możliwość przywrócenia organizacji na wzór Układu Warszawskiego pod rosyjskim przewodnictwem.

Putin wcześniej zaprzeczał dążeniom do nowej zimnej wojny

Jednocześnie Władimir Putin wielokrotnie wypowiadał się negatywnie na temat zimnej wojny i oskarżał państwa zachodnie o próby wciągnięcia Rosji w nową konfrontację.

W 2016 roku podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Sankt Petersburgu oświadczył, że nie chciałby postrzegać obecnych stosunków jako powrotu do zimnej wojny, i zapewnił, że Moskwa nie dąży do takiego scenariusza.

Źródło: NYT

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