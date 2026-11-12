Cook zamiast Huanga: Trump zaproponował nieoczekiwanego kandydata na stanowisko szefa firmy Nvidia

12 listopada prezydent USA Donald Trump zaproponował, by dyrektor generalny Apple, Tim Cook, został nowym szefem firmy Nvidia w miejsce Jensena Huanga.

Według Trumpa Huang znakomicie wywiązał się ze swoich obowiązków, jednak to właśnie Cook jest jedynym kandydatem zdolnym do zastąpienia go.

„Jedna legenda zastępuje drugą!” – oświadczył amerykański prezydent.

Informacja ta pojawiła się w poście opublikowanym w serwisie społecznościowym Truth Social, z odniesieniem do The Wall Street Journal.

Przypomnijmy, że rada dyrektorów firmy Nvidia przygotowuje się do rozpatrzenia sprawy zwolnienia Jensena Huanga — The Verge.

Przeciwko firmie Nvidia i Jensenowi Huangowi wniesiono zbiorowy pozew — France 24.

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