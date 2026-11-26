Specjalny wysłannik prezydenta USA Jared Kushner zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się największa od początku wojny na pełną skalę wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. Jak powiedział, wymianę planuje się przeprowadzić tuż przed świętami zimowymi.

„Celem trójstronnego spotkania było przede wszystkim ustalenie, czy uda nam się przeprowadzić wielką humanitarną wymianę jeńców, która odbędzie się wkrótce przed świętami i będzie największą wymianą w całej historii wojny” – powiedział Kushner.

Zaznaczył również, że dzięki planowanej wymianie tysiące osób będą mogły wrócić do swoich rodzin.

Kushner poinformował o tym w wywiadzie udzielonym dyrektorowi generalnemu grupy medialnej Axel Springer, Matthiasowi Depfnerowi, w podcaście MD Meets.

Szef Biura Prezydenta Kirill Budanow oświadczył podczas wydarzenia „Dialog na rzecz jedności”, że duża wymiana jeńców między Ukrainą a Federacją Rosyjską odbędzie się w kilku etapach, a nie w ciągu jednego dnia, ponieważ proces ten znajduje się obecnie na etapie uzgodnień.

Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych negocjacji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie dużej wymiany jeńców wojennych.

Ukraina i Rosja prowadzą negocjacje w sprawie nowej, szeroko zakrojonej wymiany jeńców, w ramach której planują zwrócić ponad tysiąc obywateli. Strony wciąż uzgadniają ostateczną liczbę uczestników wymiany.

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