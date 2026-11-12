Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner, po spotkaniu z Putinem w Moskwie 12 listopada, ogłosił, że w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna runda trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

„Myślę, że szczegółowo omówiliśmy wszystkie kwestie. Będzie to miało wpływ na wielostronne rozmowy w przyszłym tygodniu, a także na rozmowę, która odbędzie się u nas z prezydentem Zełenskim” – zaznaczył amerykański urzędnik, dodając, że Waszyngton stara się zaangażować europejskich przedstawicieli w szersze mechanizmy bezpieczeństwa europejskiego.

Według Kushnera rozmowy były szczegółowe i owocne, a administracja USA zamierza dołożyć starań, by zakończyć wojnę.

Źródło: Sky News.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, przybyli do Moskwy na rozmowy z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Na lotnisku Wnukowo amerykańską delegację powitał specjalny przedstawiciel Putina, Kirill Dmitriev.

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Konstantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Rosji.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

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