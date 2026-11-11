Kwestia terytoriów będzie najtrudniejszym zagadnieniem podczas negocjacji dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Stwierdził to 11 listopada Jared Kushner, komentując wyniki dwudniowego spotkania w Abu Zabi.

Według Kushnera spotkania były merytoryczne, ale niełatwe. Po raz pierwszy od prawie ośmiu miesięcy strony omówiły szeroki zakres kwestii, w tym uregulowanie terytorialne.

Kushner podkreślił, że właśnie kwestia terytorialna będzie najtrudniejsza do uzgodnienia między stronami.

Jednocześnie poinformował, że specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz sam Kushner udadzą się jutro do Moskwy, gdzie mają spotkać się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, USA i Rosji.

Podczas negocjacji w Abu Zabi Ukraina poruszyła kwestię zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców z Rosją. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”. Na razie nie ma ostatecznych porozumień, ale delegacja amerykańska planuje poruszyć tę kwestię podczas kolejnych kontaktów ze stroną rosyjską.

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