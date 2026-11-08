Jared Kushner, specjalny przedstawiciel i zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, wiąże osiągnięcie rozejmu na Ukrainie z szerszymi negocjacjami między Rosją a krajami europejskimi w sprawie powojennego bezpieczeństwa na kontynencie. Zgodnie z jego koncepcją podstawą takiego dialogu mogłaby stać się model Rady NATO–Rosja. Jednocześnie europejscy urzędnicy podkreślają, że najpierw konieczne jest uzgodnienie zawieszenia broni na Ukrainie.

Jak twierdzi dziennikarz, Kushner powiązał swoje wysiłki na rzecz osiągnięcia rozejmu na Ukrainie z wezwaniem do szerszych wielostronnych negocjacji między Rosją a Europą dotyczących powojennego bezpieczeństwa na kontynencie.

Jak poinformował urzędnik zaznajomiony z przebiegiem rozmów, wzorem dla Kushnera jest Rada NATO–Rosja. Została ona utworzona po zakończeniu zimnej wojny, jednak działalność tego organu została zawieszona w 2014 roku po inwazji Rosji na Ukrainę i zajęciu Krymu.

Europejscy urzędnicy poinformowali dziennikarza w piątek, że są gotowi do dialogu z Rosją. Zgadzają się jednak na omówienie nowych porozumień dotyczących bezpieczeństwa dopiero po osiągnięciu rozejmu na Ukrainie.

„Oba kierunki są rozważane” – napisał w komunikacie urzędnik z kraju będącego bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie zastrzegł, że „porozumienie pokojowe w sprawie Ukrainy należy zawrzeć przed zawarciem porozumienia w sprawie architektury bezpieczeństwa”.

Wysoki rangą przedstawiciel innego kluczowego kraju europejskiego również wyjaśnił stanowisko swojego państwa:

„Takie podejście wiąże się dla nas z wieloma ryzykami, ale lepiej brać w tym udział, niż się wstrzymywać. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne: kwestie te można omawiać dopiero po zakończeniu wojny. … Negocjacje nie będą łatwe”.

Według urzędnika, choć czołowi europejscy przywódcy popierają wysiłki Kushnera, w Europie panuje „szeroka zgoda” co do tego, że wszelkie negocjacje między krajami europejskimi a Rosją powinny odbywać się dopiero po zawarciu rozejmu.

Jak zauważa David Ignatius, kluczową kwestią w tej sytuacji będzie kolejność działań dyplomatycznych.

„Kushner dąży do tego, by proces przebiegał równolegle – by, że tak powiem, oba pociągi przyjechały w tym samym czasie. Europa, która wspiera Ukrainę, nalega, by na pierwszym miejscu znalazła się kwestia zawieszenia ognia” – pisze publicysta.

Według dziennikarza prezydent Rosji Władimir Putin pozytywnie odniósł się do idei ogólnoeuropejskiego planu bezpieczeństwa podczas spotkania ze specjalnym wysłannikiem USA Stevem Witkoffem 21 października w Sankt Petersburgu. Do tej rozmowy Jared Kushner dołączył za pośrednictwem wideokonferencji.

Ponadto w czwartek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z wysłannikiem Putina, Kiryłem Dmitriejewem. Po rozmowach amerykański przywódca oświadczył, że zbliża się do zawarcia „wielkiego, wspaniałego porozumienia”, które obejmie Ukrainę i „całą Europę”.

Jednak David Ignatius uważa takie oświadczenia za przedwczesne, biorąc pod uwagę stanowisko europejskich urzędników.

„To niezwykle przedwczesne, biorąc pod uwagę to, co usłyszałem w piątek od europejskich urzędników” – dodał publicysta „The Washington Post”.

O tym pisze felietonista The Washington Post David Ignatius, powołując się na własne źródła.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o długotrwałych konsultacjach ze specjalnymi przedstawicielami strony amerykańskiej, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w wyniku których ogłosił przygotowania do spotkania w formacie trójstronnym między Ukrainą, USA i Rosją już w przyszłym tygodniu.

Rozmowy USA z Ukrainą, NATO i partnerami europejskimi w Brukseli dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa były owocne i merytoryczne – stwierdził Jared Kushner.

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