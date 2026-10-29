We Frankfurcie w Niemczech prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde poinformowała, że opatrunki na jej twarzy są związane z niewielką operacją z powodu raka skóry. Powiedziała o tym w wewnętrznym nagraniu wideo skierowanym do pracowników EBC, które obejrzało Politico Europe.

Wyjaśnienie dotyczące opatrunków

W nagraniu wideo Lagarde zażartowała ze swojego wyglądu po podróży do Bangkoku na doroczne spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Powiedziała, że opatrunki nie mają związku z kickboxingiem w Tajlandii, lecz że konieczne było usunięcie raka skóry.

Wcześniej opatrunki widoczne na twarzy Lagarde w oświadczeniu wideo wywołały spekulacje w mediach społecznościowych. W kolejnym wpisie wyjaśniła, że wcześniej w tym tygodniu przeszła „niewielką operację”, i zaapelowała o regularne badanie skóry oraz stosowanie się do zaleceń lekarzy.

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Rezygnacja w lutym

Tego samego dnia 70-letnia Lagarde ogłosiła również, że opuści stanowisko 7 lutego — przed oficjalnym zakończeniem jej kadencji w październiku 2027 roku. EBC nie skomentował szczegółów jej dalszych planów i odesłał do wcześniejszego oświadczenia szefowej banku.

Według publikacji Lagarde wcześniej sugerowała, że może wypowiadać się na temat wyborów prezydenckich we Francji w 2027 roku. Nienazwane źródło znające jej stanowisko powiedziało, że wcześniejsze odejście z EBC ma zapewnić jej większą swobodę wypowiedzi i udziału w sprawach niezwiązanych z polityką pieniężną.

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