Władze Łotwy oficjalnie uznały rosyjskiego dziennikarza Leonida Ragozina, który mieszkał w Rydze, za personę non grata. The Moscow Times poinformował o tym 14 października, powołując się na lokalne media i samego Ragozina.

Decyzja łotewskiego MSZ

Rzeczniczka łotewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Līga Ērmācāne powiedziała portalowi Delfi, że w ubiegłą środę na listę osób uznanych za persona non grata wpisano obywatela Rosji, nie ujawniając jego nazwiska. Doradca MSZ Toms Sadovskis oświadczył, że podstawy tej decyzji nie zostaną ujawnione ze względów bezpieczeństwa narodowego.

14 października Ragozin potwierdził, że dzień wcześniej otrzymał zawiadomienie o wydaleniu. Według niego decyzję podjęto w odpowiedzi na jego krytyczne materiały i komentarze dotyczące polityki państw zachodnich oraz sieci skrajnie prawicowych sił politycznych.

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Oświadczenie dziennikarza

Dziennikarz twierdzi również, że Łotwa wybrała status persony non grata, aby uniemożliwić zaskarżenie jego wydalenia w łotewskich sądach. We wpisie na X nazwał tę decyzję osobistą tragedią, oświadczając, że pozbawia się go domu, kręgu przyjaciół i wsparcia.

W wywiadzie dla Meduzy, opublikowanym dzień wcześniej, Ragozin powiedział, że przebywa poza Łotwą i obawia się więzienia w przypadku powrotu do Rosji. Pracował jako producent rosyjskiej redakcji BBC oraz redaktor rosyjskiego Newsweeka, a jego komentarze publikowały Al Jazeera, Jacobin i The American Conservative.

Ragozin spotkał się z krytyką po wypowiedziach w ultralewicowym podcaście, w którym stwierdził, że Kreml rzekomo został zmuszony do użycia „brutalnej siły” z powodu ingerencji Zachodu w jego strefę wpływów. Jednocześnie dziennikarz napisał, że potępia rosyjską agresję i popiera suwerenność Ukrainy, lecz nadal będzie krytykował państwa zachodnie za, jego zdaniem, niewłaściwe uregulowanie konfliktu. Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Łotwa uznała za persony non grata ponad 150 rosyjskich działaczy kultury, dziennikarzy mediów państwowych i komentatorów.

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