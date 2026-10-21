Łotwa planuje od 2028 roku wprowadzić Państwową Służbę Obrony (VAD) w Państwowej Straży Granicznej. Koncepcyjną decyzję podjęto podczas zamkniętej części wtorkowego posiedzenia rządu, poinformował premier Andris Kulbergs. Przewiduje ona koordynację działań dwóch ministerstw.

Wspólna praca ministerstw

Jak podaje LSM English, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie współpracować z Ministerstwem Obrony nad wdrożeniem VAD w straży granicznej. Resorty mają ocenić faktycznie niezbędne zasoby oraz wysokość dodatkowego finansowania dla każdej zaangażowanej instytucji. Parametry zabezpieczenia zasobowego pozostają jeszcze do ustalenia.

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Rozpatrzenie finansowania

Potrzeba dodatkowego finansowania zostanie rozpatrzona podczas przygotowywania projektu ustawy o budżecie państwa, z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że wprowadzenie służby obronnej w Państwowej Straży Granicznej ma wzmocnić zdolności ochrony granicy. Dodano, że młodzi ludzie będą mogli odbyć narodową służbę obronną, praktycznie uczestnicząc w ochronie granic Łotwy.

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