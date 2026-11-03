Łotwa dołączyła do Europejskiego Sojuszu Obronnego — LSM English

2 listopada Łotwa dołączyła w Paryżu we Francji do Europejskiego Sojuszu Obronnego, aby rozszerzyć współpracę łotewskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego z europejskimi partnerami. Odpowiednią umowę podpisały dyrektorka Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (LIAA) Ieva Jāgere oraz dyrektor generalny francuskiego państwowego banku inwestycyjnego Bpifrance Pascal Lagarde, informuje LSM English.

Współpraca i finansowanie

Po podpisaniu umowy łotewska delegacja miała przeprowadzić rozmowy z kierownictwem Bpifrance w sprawie oceny projektów łotewskich firm oraz możliwości pozyskania finansowania. Europejski Sojusz Obronny jest siecią współpracy przemysłowej i innowacyjnej, której przewodzi Bpifrance, a którą koordynuje EuroQuity.

Sieć łączy firmy, inwestorów, organizacje wspierające innowacje oraz przedstawicieli sił zbrojnych w celu rozwoju technologii i ich wdrażania w sektorze obronnym. Według Jāgere dołączenie do sojuszu poszerza grono partnerów Łotwy. Oświadczyła, że kraj dąży do wzmocnienia roli swoich firm w europejskich łańcuchach dostaw dla przemysłu obronnego, rozwoju produkcji oraz tworzenia miejsc pracy dla wykwalifikowanych specjalistów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Delegacja podczas Tygodnia Obrony

Umowę podpisano podczas Europejskiego Tygodnia Obrony 2026, który odbywa się w Paryżu od 2 do 6 listopada. LIAA drugi rok z rzędu organizuje udział w wydarzeniu delegacji łotewskich firm i organizacji wspierających innowacje. W wydarzeniu uczestniczą także urzędnicy Ministerstwa Obrony Łotwy.

W skład delegacji wchodzą Primekss, LAT Security, DK UNITY, Electrify, SUBmerge Baltic, UniLab, Detexity, OsteoWood i LMT Defence – Allied Tech Labs. Przedstawiciele firm zaprezentują swoje rozwiązania potencjalnym partnerom przemysłowym i inwestorom, a także wezmą udział w dyskusjach branżowych. 6 listopada misja handlowa LIAA będzie kontynuowana wizytą na międzynarodowych targach obrony morskiej i bezpieczeństwa Euronaval w Paryżu.

Czytaj nas na