Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały o rozmieszczeniu pierwszego z nowych mobilnych urządzeń obserwacyjnych na granicy państwowej w powiecie krasławskim. Sprzęt ma zwiększyć możliwości monitorowania wschodniej granicy kraju.

Testy w rzeczywistych warunkach

Jak informuje LSM English, nowe urządzenie ma umożliwić wizualne i dźwiękowe ustalenie, co dzieje się na granicy. Według Narodowych Sił Zbrojnych ma to poprawić świadomość sytuacyjną i umożliwić terminowe wykrywanie potencjalnych osób naruszających granicę.

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Urządzenie jest obecnie testowane, aby sprawdzić jego działanie i skuteczność w rzeczywistych warunkach. Narodowe Siły Zbrojne oświadczyły, że sprzęt ma wzmocnić możliwości obserwacji granicy i skuteczniej wykrywać próby nielegalnego przekroczenia granicy.

Wzmocnienie wschodniej granicy

Rozmieszczenie sprzętu jest częścią działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy Łotwy. Według oceny wojskowych kroki te uwzględniają stałą presję nielegalnej migracji, którą Białoruś aktywnie zachęca, a także napiętą sytuację bezpieczeństwa w regionie.

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