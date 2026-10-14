Na Łotwie od czwartku, 15 października, maksymalna dozwolona prędkość na drogach będzie wynosić 90 km/h. Sezonowe ograniczenia wprowadzane są z powodu zmieniających się warunków pogodowych i zbliżającej się zimy, informuje LSM English.

Wymiana znaków drogowych

Łotewskie Drogi Państwowe (LVC) poinformowały, że znaki regulujące ograniczenia prędkości zostaną wymienione 15 października. Kierowców wezwano do zachowania ostrożności i zwracania uwagi na znaki drogowe.

LVC wyjaśniło, że sezonowe zmiany maksymalnego limitu prędkości są związane ze zmianą warunków pogodowych i zbliżającą się zimą. Ograniczenia będą obowiązywać w sezonach jesiennym i zimowym.

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Wyjątek na autostradzie A2

Wyjątkiem będzie odcinek Szosy Widzemskiej A2 między Rygą a Siguldą. Nawet w bardzo dobrych warunkach ruchu w okresie jesienno-zimowym maksymalna dozwolona prędkość będzie tam wynosić 100 km/h.

LVC zaznaczyło, że taki limit na tym odcinku jest możliwy dzięki systemowi adaptacyjnego zarządzania ruchem drogowym.

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