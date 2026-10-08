8 października łotewski Saeima przyjął decyzję, zgodnie z którą obywatele Rosji i Białorusi nie będą mogli nabywać znacznego udziału w obiektach infrastruktury krytycznej ani wywierać na nie decydującego wpływu. Informuje o tym LSM English.

Ograniczenia dla infrastruktury krytycznej

Infrastruktura krytyczna na Łotwie jest podzielona na kategorie A, B, C i D. Do kategorii D zaliczają się procesy, których zniszczenie lub zakłócenie, obniżenie ich zdolności operacyjnej albo zaprzestanie świadczenia krytycznie ważnych usług może znacząco zagrozić bezpieczeństwu publicznemu i narodowemu w przypadku wojny.

Wśród takich procesów wymieniono produkcję i dystrybucję żywności, dostawy ciepła oraz dystrybucję produktów leczniczych. W przeciwieństwie do pozostałych kategorii, kategoria D obejmuje nie poszczególne obiekty, lecz procesy. Dlatego wcześniej trudniej było śledzić, czy uczestniczą w nich obywatele państw-agresorów.

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Udział od 10 procent

Zmiany przewidują, że obywatele Rosji i Białorusi nie mogą być beneficjentami rzeczywistymi ani wywierać pośredniego wpływu na takie procesy. Za znaczny uznaje się udział beneficjenta rzeczywistego wynoszący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki lub jej akcji z prawem głosu.

Do 1 grudnia 2026 roku łotewskie Ministerstwo Obrony wraz z właściwym ministerstwem ma ustalić, czy wśród podmiotów infrastruktury krytycznej kategorii D są takie, w których osoby z Rosji lub Białorusi posiadają znaczny udział, decydujący wpływ lub są beneficjentami rzeczywistymi. Następnie resort ma przedstawić Ministerstwu Spraw Wewnętrznych propozycje wyłączenia odpowiednich podmiotów z kategorii D.

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