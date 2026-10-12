Na Łotwie po rozpoczęciu operacji Werewolf liczba osób zatrzymanych za nielegalne przekroczenie granicy zmniejszyła się o połowę — poinformował zastępca dowódcy Państwowej Straży Granicznej, generał Ivars Ruskulis. Jak podaje LSM English, operację rozpoczęto 1 sierpnia z udziałem straży granicznej, Narodowych Sił Zbrojnych i policji.

Wyniki operacji

Operacja obejmuje dodatkowe rozmieszczenie sił, wspólną koordynację zasobów i obserwację z powietrza. Według Ruskulisa zmniejszyła się także liczba osób wykrywanych po ich wjeździe na Litwę i do Estonii, a liczba zatrzymanych przemytników migrantów spadła z trzech–pięciu do jednego–dwóch tygodniowo.

Jednocześnie Ruskulis oświadczył, że presja migracyjna, którą według oceny łotewskiej straży granicznej organizują reżimy Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — oraz Białorusi, nie ustała. Straż graniczna uważa ryzyko nielegalnych przekroczeń za wysokie i informuje o bardziej agresywnym zachowaniu migrantów. Ogrodzenie i inna infrastruktura graniczna są, według służby, stale uszkadzane.

Ruskulis zaznaczył, że w okresach, gdy wojskowi są kierowani do innych zadań, rośnie liczba migrantów zmierzających do sąsiedniej Litwy i Estonii. Wraz ze spadkiem temperatur straż graniczna spodziewa się zwiększenia presji na granicy, bardziej agresywnego zachowania migrantów oraz dodatkowych zagrożeń dla ich zdrowia, co będzie wymagało zasobów medycznych.

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Wnioski o azyl

Od początku 2026 roku straż graniczna wykryła 115 osób, które przewoziły migrantów. Według stanu na 4 października Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji otrzymał 1230 pierwszych wniosków o udzielenie azylu. Status uchodźcy przyznano 37 osobom, a status ochrony uzupełniającej — 69. Najwięcej osób ubiegających się o azyl pochodzi z Afganistanu, następnie z Pakistanu i Somalii.

Jednym z problemów podczas rozpatrywania wniosków jest ustalenie tożsamości: wielu wnioskodawców nie ma oryginałów dokumentów, lecz jedynie ich zdjęcia w telefonach. Urzędnicy sprawdzają również, czy deklarowane obywatelstwo i dokumenty odpowiadają konkretnej osobie, biorąc pod uwagę m.in. język, dialekt i informacje o jej życiu.

Dodatkowe obciążenie powstaje, gdy ludzie opuszczają ośrodek przed zakończeniem rozpatrywania sprawy. W takim przypadku procedura może zostać zawieszona, ale po powrocie danej osoby z sąsiedniego kraju jej sprawę należy wznowić. Od początku roku Łotwa przyjęła z Litwy i Estonii ponad 1,5 tys. osób, które przybyły tam z Łotwy; niemal jedna trzecia z nich rozpoczęła już w kraju procedurę azylową.

Urząd zatrudnił dodatkowy personel i zreorganizował pracę. Co tydzień przeprowadza się tam około 40 rozmów kwalifikacyjnych i wydaje od 30 do 40 negatywnych decyzji w sprawie wniosków. W przypadku wniosków złożonych od 12 czerwca odmowę udzielenia azylu i decyzję o powrocie połączono w jedną sprawę, podczas gdy starsze wnioski są rozpatrywane według wcześniejszej procedury.

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