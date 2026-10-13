Łotewscy strażnicy graniczni od początku roku powstrzymali ponad 12 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Wskaźnik ten już przekroczył liczbę takich prób w całym ubiegłym roku, informuje LSM English.

Łotewska Państwowa Straż Graniczna zakłada, że do końca roku może zostać pobity rekord z 2023 roku. Wówczas strażnicy graniczni nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy przez 13 863 osoby.

Wpływ pogody

Szef Dyrekcji w Dyneburgu Państwowej Straży Granicznej Valdis Jukšs oświadczył, że rekord może zostać pobity, jeśli utrzyma się ciepła pogoda. Według niego sytuacja zmieniła się w połowie grudnia ubiegłego roku, gdy temperatura spadła znacznie poniżej zera.

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Jukšs zaznaczył również, że liczba prób zależy od warunków pogodowych, a także od organizacji i możliwości osób ułatwiających przemieszczanie migrantów. Dodał, że mrozy w 2021 i 2022 roku nie powstrzymały ludzi przed próbami nielegalnego przekroczenia granicy państwowej, a w niektórych przypadkach ludzie doznawali odmrożeń.

Zatrzymanie w gminie Asūne

10 października w gminie Asūne w powiecie krasławskim strażnicy graniczni, z pomocą myśliwych z Konstantinovy, zatrzymali osiem osób bez ważnych dokumentów podróży. Straż Graniczna nadal działa w trybie wzmocnionym, a operację Vilkatis/Werewolf na granicy z Białorusią przedłużono do końca roku.

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