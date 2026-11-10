Moskwa przygotowała własny dokument przedstawiający jej stanowisko w sprawie kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa w Eurazji, w którą – zgodnie z zamysłem Kremla – mają zostać włączeni wszyscy jego sojusznicy. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow oświadczył, że proponowany system nie powinien ograniczać interesów żadnej ze stron.

Według Ławrowa konkretny mechanizm tworzenia takiego systemu pozostaje jeszcze do ustalenia. Jednocześnie Rosja ma już własną wizję przyszłej architektury bezpieczeństwa oraz odpowiedni dokument.

„Nie wiem, jak to zrobić. Trzeba to jeszcze zrozumieć. Mamy własny dokument przedstawiający nasze stanowisko, mamy to, o czym właśnie wspomniał sekretarz generalny: Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym” – oświadczył szef rosyjskiego MSZ.

Wśród struktur, które mogą współpracować w ramach nowego systemu, Ławrow wymienił również Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP) oraz Szanghajską Organizację Współpracy (SOW).

Rosyjski minister twierdzi, że nowa architektura powinna uwzględniać interesy wszystkich państw kontynentu. Nie sprecyzował jednak, jakie konkretnie postanowienia zawiera przygotowany przez Moskwę dokument i kiedy może on zostać przedstawiony innym krajom.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Turcji i Rubio omówili wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz sytuację na Bliskim Wschodzie.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

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