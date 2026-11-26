Ukraińskie bezzałogowe statki morskie, które zaatakowały rosyjską korwetę „Merkury” w Libii, mogły zostać wystrzelone z terytorium Albanii lub z libijskich baz morskich w Misracie i Zawii, znajdujących się pod kontrolą rządu jedności narodowej w Trypolisie – poinformowała francuska gazeta „Le Monde”.

W publikacji atak ten określono jako bezprecedensowy, ponieważ ukraińskie drony morskie po raz pierwszy uderzyły w rosyjski okręt wojskowy bezpośrednio w porcie, a nie w pobliżu wybrzeża.

Jednocześnie 23 listopada Ministerstwo Spraw Zagranicznych Albanii zaprzeczyło informacjom o udziale kraju w tej operacji specjalnej. Resort oświadczył, że doniesienia te są niezgodne z prawdą, Albania nie była zaangażowana w ten incydent, a jej terytorium nie zostało wykorzystane ani udostępnione do przeprowadzenia lub wsparcia ataku.

Źródło: publikacja Le Monde.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w libijskim porcie Bengazi.

Również w Libii 22 listopada morskie drony trafiły objęty sankcjami statek zaopatrzeniowy „ASCALON”, który płynął z Kaliningradu do portu Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i techniką dla „Korpusu Afrykańskiego” Federacji Rosyjskiej.

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