We Francji Marine Le Pen i europoseł Place publique Raphaël Glucksmann mają najniższy poziom kategorycznego odrzucenia wśród badanych potencjalnych kandydatów w wyborach prezydenckich. W przypadku każdego z nich 52% respondentów stwierdziło, że całkowicie niemożliwe byłoby dla nich oddanie na nich głosu kiedykolwiek. W przypadku Le Pen jest to o 4 punkty procentowe mniej niż we wrześniu.

Jak informuje Politico Europe, sondaż Cluster 17 przeprowadzono od 19 do 22 października 2026 roku wśród 3 tys. osób. Próba była reprezentatywna dla ludności Francji i została dobrana metodą kwotową. Uczestników poproszono o ocenę w skali od 0 do 10 prawdopodobieństwa, że kiedykolwiek zagłosują na każdą z badanych postaci politycznych: 0 oznaczało całkowitą niemożność takiego głosowania, a 10 — że jest ono w pełni możliwe.

Politycy o najniższym poziomie odrzucenia

Były minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau ma 54% kategorycznego odrzucenia — o 4 punkty mniej niż we wrześniu. Za byłego premiera Édouarda Philippe’a całkowicie odmawia głosowania 56% ankietowanych.

Jednocześnie dla 59% respondentów niemożliwe jest poparcie kandydata Renaissance Gabriela Attala, co oznacza wzrost o 3 punkty w porównaniu z poprzednim sondażem. Byłego prezydenta François Hollande’a, który został dodany do nowego badania, kategorycznie nie jest gotowych poprzeć 61% uczestników.

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Najwyższe wskaźniki odrzucenia

Najwyższy poziom kategorycznego odrzucenia mają ekologiczna polityczka Marine Tondelier i Éric Zemmour — po 71%. Odsetek osób, które uważają głosowanie na lidera Nieugiętej Francji Jeana-Luca Mélenchona za niemożliwe, wzrósł z 66% do 69%.

Prezes Cluster 17 Jean-Yves Dormagen powiązał wzrost odrzucenia Mélenchona z przemocą, zamieszkami i grabieżami w październiku. Jego zdaniem wydarzenia te wzmocniły postrzeganie Nieugiętej Francji jako radykalnego ruchu, podczas gdy politycy kojarzeni z porządkiem i autorytetem zyskali przewagę.

Uczestników osobno zapytano, zwycięstwu którego obozu politycznego przede wszystkim chcieliby zapobiec. Dla 43% głównym priorytetem jest porażka Nieugiętej Francji i jej sojuszników, dla 30% — Zjednoczenia Narodowego i jego sojuszników. Porażkę partii, które popierały prezydenta Emmanuela Macrona, za priorytet uznało 14% ankietowanych.

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