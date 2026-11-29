Warszawska Legia pokonała Wieczystą Kraków 2:0 w meczu 16. kolejki polskiej Ekstraklasy. Obie bramki gospodarze zdobyli przed przerwą: w 34. i 43. minucie trafił czeski pomocnik Michal Sevcik. Zwycięstwo pozwoliło drużynie wrócić na trzecią pozycję w tabeli, informuje Interia Sport.

Dublet Sevcika przed przerwą

Legia miała przewagę od początku spotkania. Po rzucie rożnym Aleksandar Djermanovic wybił piłkę niemal z linii bramkowej po strzale Pawła Wszołka, a bramkarz gości Mateusz Kochalski poradził sobie z uderzeniem głową Rafała Adamskiego. Wieczysta również stworzyła groźną sytuację: Lisandro Semedo trafił w poprzeczkę.

Pierwszego gola Sevcik zdobył po szybkiej kombinacji z Adamskim: wbiegł w pole karne i celnie uderzył. Przed przerwą ten duet przeprowadził niemal identyczną akcję, po której Sevcik skompletował dublet.

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Poprzeczki i słupki po przerwie

W drugiej połowie krakowska drużyna wpuściła Jose de la Rosę za Mikiego Villara. Legia nadal jednak stwarzała zagrożenie pod bramką rywali. W 57. minucie Łukasz Zjawiński po strzale głową trafił w słupek. Po godzinie gry ponownie uderzył w obramowanie bramki po dośrodkowaniu Wszołka, a Adamski, dobijając piłkę, trafił w poprzeczkę.

Pod koniec meczu Bartosz Białek oddał pierwszy celny strzał Wieczystej, ale Damian Szymański wybił piłkę lecącą do bramki. Według statystyk spotkania Legia oddała 18 strzałów wobec sześciu rywala i siedem razy trafiła w światło bramki, podczas gdy Wieczysta miała jeden celny strzał. Krakowski klub pozostaje w dolnej części tabeli i traci cztery punkty do bezpiecznej strefy.

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