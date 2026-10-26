Ponad 90 posłów brytyjskiej Partii Pracy wezwało premiera Andy’ego Burnhama do powierzenia pierwszej sekretarz Louise Haigh nadzoru nad reindustrializacją kraju. Proponują, aby prace te prowadzić z biura No 10 North w Manchesterze, ponieważ bez takiego podejścia plan odbudowy potencjału przemysłowego może się nie powieść, donosi The Guardian.

Propozycje posłów

W notatce, z którą zapoznało się wydanie, grupa posłów stwierdziła, że dziesięciolecia deindustrializacji i deregulacji pozbawiły państwo szczegółowego rozeznania w stanie przemysłu. Ich zdaniem aparat państwowy utracił zdolność do kompleksowego planowania, powoli podejmuje decyzje i jest mniej zorientowany w stanie gospodarki oraz biznesu.

Posłowie proponują przyjęcie nowej Ustawy o reindustrializacji, która określi cele tworzenia miejsc pracy poprzez rozwój mocy produkcyjnych. Wzywają również do zapewnienia rozliczalności ministrów z realizacji tych celów.

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Rola Manchesteru i funduszu inwestycyjnego

W dokumencie zaproponowano powierzenie Louise Haigh nadzoru nad polityką reindustrializacji oraz ulokowanie tych prac w No 10 North w Manchesterze. Burnham założył to biuro w lipcu i już otrzymało ono część odpowiedzialności za politykę wzrostu gospodarczego.

Grupa uważa również, że National Wealth Fund, który inwestuje w obiecujące przedsiębiorstwa, powinien zostać przekształcony w Korporację Rozwoju Reindustrializacji. Jej głównym zadaniem byłoby zapewnienie kapitału na odbudowę brytyjskiego przemysłu.

Przewodniczący grupy, poseł z Rossendale i Darwen Andy McNae, oświadczył, że polityka wzrostu nie powinna koncentrować się wyłącznie na miastach i obszarach, które już rozwijają się pomyślnie. Jak powiedział, reindustrializacja powinna tworzyć miejsca pracy tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a także wzmacniać odporność państwa. W swojej strategii przemysłowej laburzyści wskazali osiem sektorów o potencjale wzrostu, w tym zaawansowaną produkcję, czystą energię i obronność.

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