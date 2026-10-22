W USA była rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że jej następczyni Katie Zacharia nie nadawała się do tej pracy. Zacharia opuściła stanowisko pięć dni po rozpoczęciu pracy.

Oświadczenie Leavitt

W wywiadzie dla Fox News Leavitt powiedziała, że stanowisko rzecznika Białego Domu jest trudne i wymaga starannego przygotowania. Według niej czasami można ocenić, jak dana osoba poradzi sobie z obowiązkami, dopiero po rozpoczęciu pracy na tym stanowisku.

„Jak powiedział prezydent, życzymy Katie wszystkiego najlepszego. Oczywiście ta praca nie była dla niej” — powiedziała Leavitt. Informuje o tym The Hill.

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Poszukiwanie zastępstwa

Leavitt stwierdziła również, że prezydent USA Donald Trump nadal szuka kandydatów na stanowisko rzecznika. Zaproponowała pomoc w znalezieniu zastępstwa i powiedziała, że Trump potrzebuje osoby twardej, inteligentnej, znającej jego politykę i lojalnej.

Leavitt pełniła funkcję rzeczniczki Białego Domu od początku drugiej kadencji administracji Trumpa w styczniu 2025 roku do sierpnia 2026 roku. Wyjaśniała swoje odejście chęcią poświęcania większej ilości czasu rodzinie. Wcześniej Leavitt była rzeczniczką kampanii prezydenckiej Trumpa w 2024 roku.

Według publikacji przed zwolnieniem Zacharii większą uwagę przyciągnęła jej pierwsza konferencja prasowa, która trwała 14 minut, a także sceptycyzm wobec jej doświadczenia prawniczego.

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