Starszy minister Singapuru Lee Hsien Loong oświadczył, że port kraju może ustąpić konkurentom, którzy szybko rozwijają cyfryzację i automatyzację. Występując 17 października podczas wydarzenia z okazji 80-lecia Singapurskiego Związku Pracowników Portowych, wezwał do kontynuowania technologicznej transformacji branży, nie pozostawiając pracowników samych z jej konsekwencjami, informuje Channel NewsAsia.

Automatyzacja i przekwalifikowanie

Lee Hsien Loong zaznaczył, że PSA już wdrażała technologie i modernizowała operacje, aby utrzymać efektywność i konkurencyjność portu. Jak powiedział, ręczny załadunek i rozładunek statków stopniowo zastąpiono dźwigami nabrzeżnymi i placowymi, a operatorzy mogą obecnie zdalnie sterować kilkoma dźwigami z centrum kontroli.

Na placu kontenerowym zautomatyzowane pojazdy sterowane zdalnie przewożą kontenery zamiast pracowników, którzy wcześniej prowadzili ciągniki na otwartej przestrzeni. Wraz ze zmianą procesów produkcyjnych PSA starała się przekwalifikowywać obecnych pracowników do nowych ról, zamiast zatrudniać nowych. Firma opracowywała programy podnoszenia kwalifikacji, a związki zawodowe zachęcały pracowników do nauki.

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Konkurencja i nowe wyzwania

Lee Hsien Loong przypomniał, że na początku lat 2000. PSA straciła kilku dużych klientów żeglugowych na rzecz malezyjskiego portu Tanjung Pelepas. Firma zmieniła strategię i obniżyła koszty, co doprowadziło do zwolnień i obniżek płac. Jak powiedział, kierownictwo wyjaśniało związkom zawodowym konieczność tych kroków, a Singapurski Związek Pracowników Portowych negocjował warunki dla pracowników, którzy mieli odejść z firmy.

Uznał ścisłą współpracę kierownictwa, związków zawodowych i pracowników za ważny warunek długoterminowego sukcesu PSA. Wśród wyzwań dla branży portowej wymienił zakłócenia w łańcuchach dostaw, zmianę klimatu i napięcia geopolityczne. Wykorzystanie amoniaku i metanolu jako bardziej ekologicznych paliw będzie wymagało nowych procesów, umiejętności i zasad bezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja, technologie autonomiczne, czujniki i robotyka już znacząco zmieniają operacje portowe i mogą stworzyć nowe role w dziedzinach zarządzania zrównoważonym rozwojem i paliw alternatywnych.

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