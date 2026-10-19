W Szwecji lider partii Szwedzcy Demokraci Jimmie Åkesson zaprosił przewodniczącą Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist na spotkanie i rozmowy bez warunków wstępnych na temat sytuacji parlamentarnej. Opublikował otwarty list z zaproszeniem w serwisie społecznościowym X, informuje The Local Sweden.

Rozmowy o sytuacji parlamentarnej

Åkesson oświadczył w liście, że Szwecja nie może pozwolić, by polityczny impas trwał w nieskończoność. Zaproponował omówienie sytuacji parlamentarnej oraz istniejących różnic między obiema partiami.

Według polityka partie nie muszą zgadzać się co do politycznego kursu kraju, aby rozmawiać o sytuacji parlamentarnej. Zaznaczył, że potrzeba takiego spotkania może być najbardziej oczywista właśnie przy znacznych różnicach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowiska partii

Partia Centrum kategorycznie sprzeciwia się współpracy z jakimkolwiek rządem z udziałem Szwedzkich Demokratów, których The Local określa jako partię skrajnie prawicową. Åkesson podkreślił również, że zaproszenie do rozmów nie oznacza rezygnacji jego partii z żądania objęcia stanowisk ministerialnych.

Inicjatywa pojawiła się w związku z możliwym powierzeniem liderowi Partii Umiarkowanej Ulfowi Kristerssonowi zadania zbadania możliwości utworzenia centroprawicowego rządu po niepowodzeniu liderki socjaldemokratów Magdaleny Andersson. Partia Centrum nie skomentowała jeszcze zaproszenia.

Minister sprawiedliwości z Partii Umiarkowanej Gunnar Strömmer w komentarzu dla szwedzkiej telewizji oświadczył, że nie widzi istotnej zmiany, która mogłaby zmienić podstawowe warunki utworzenia rządu prawicy.

Czytaj nas na