Lider Serbskiej Partii Postępowej (SNS) Aleksandar Vučić oświadczył, że jego ugrupowanie polityczne przegrało wybory parlamentarne w Serbii. Po jego oświadczeniu na placu Slavija w Belgradzie zgromadziły się duże tłumy zwolenników listy studenckiej, informuje The Rio Times.

Vučić powiedział w siedzibie partii, że ostateczne wyniki nie są jeszcze dostępne, jednak dane z próby wskazują na porażkę. SNS, której przewodzi Vučić, pozostawała u władzy przez 14 lat.

Wstępne szacunki

Zgodnie z prognozą firmy badania opinii Ipsos oraz serbskiej organizacji monitorującej wybory CeSID, sporządzoną na podstawie 56% próby, lista studencka może uzyskać 52% głosów. Lista Aleksandar Vučić — Zjednoczona Serbia uzyskuje według tych danych 39,3%.

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Taki rozkład głosów może dać liście studenckiej około 139 mandatów, a liście Vučića około 104 miejsc w liczącym 250 mandatów Zgromadzeniu Narodowym Serbii. Są to jedynie dane prognostyczne, a nie oficjalne wyniki głosowania.

Świętowanie w Belgradzie

Plac Slavija, duży węzeł komunikacyjny w centralnej części Belgradu, wypełnił się ludźmi wieczorem 25 października. Niektórzy uczestnicy świętowania tańczyli kolo — tradycyjny serbski taniec w kręgu. Świętowanie odbywało się także w innych miastach kraju.

W Parku Pionierów w pobliżu Zgromadzenia Miasta Belgradu zaczęto demontować miasteczko namiotowe, które urządzili zwolennicy Partii Postępowej. Jeden z namiotów zapalił się, ale ogień ugaszono. Republikańska Komisja Wyborcza Serbii ma do 96 godzin po zamknięciu lokali wyborczych na ogłoszenie oficjalnego wyniku.

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