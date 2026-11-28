Rządy państw Unii Europejskiej zdają sobie sprawę, że Ukraina stanowi pierwszą linię obrony Europy, jednak nastroje społeczne w szeregu kluczowych państw coraz mniej sprzyjają dalszemu udzielaniu pomocy wojskowej Kijowowi. Podczas gdy europejscy przywódcy poszukują możliwości udzielenia Ukrainie nowej pożyczki o wartości wielu miliardów, wyborcy wykazują coraz większe zmęczenie wojną.

W szczególności w Niemczech, największej gospodarce Europy, 53% dorosłej ludności sprzeciwia się udzielaniu Ukrainie pomocy wojskowej.

Jednocześnie w ciągu ostatniego roku odsetek zwolenników wsparcia dla Kijowa spadł z 59% do 46%. Tendencja ta odzwierciedla zmęczenie społeczeństwa wojną, która zbliża się do piątej rocznicy, i stwarza poważne ryzyko polityczne dla rządów centrowych. Sytuację komplikują napięte budżety państwowe oraz rosnąca popularność sił populistycznych.

Pomimo presji społecznej większość europejskich polityków w Brukseli jest przekonana, że konsekwencje zaprzestania finansowania Ukrainy będą dla Europy znacznie bardziej kosztowne niż niepopularne decyzje podejmowane w poszczególnych krajach. W UE ostrzegają: w przypadku porażki Kijowa Władimir Putin może ogłosić zwycięstwo i przejść do dalszej ekspansji, w szczególności przeciwko państwom bałtyckim.

Europejscy przywódcy podkreślają, że wsparcie dla Ukrainy jest bezpośrednio związane z ochroną własnego bezpieczeństwa i europejskiego stylu życia. Szwedzka minister ds. UE Jessica Rosenkrantz nazwała pomoc dla Kijowa potrzebą egzystencjalną. Premier Estonii Kristen Michal przypomniał, że Ukraińcy płacą krwią, podczas gdy Europa liczy pieniądze. Z kolei szef polskiego rządu Donald Tusk ostrzegł: próby oszczędzania na obronności mogą okazać się znacznie droższym błędem.

O możliwych konsekwencjach gospodarczych porażki Ukrainy świadczą również oceny analityków. Częściowe zwycięstwo Rosji może spowodować nową falę migracji do Europy – nawet 10 mln ukraińskich uchodźców, gwałtowny wzrost wydatków socjalnych oraz konieczność pilnego wzmocnienia wschodniego skrzydła NATO. Łączne koszty dla Europy w takim scenariuszu szacuje się na 1,6 bln euro — dwukrotnie więcej niż kosztowałoby wsparcie Ukrainy aż do zwycięstwa.

Prezes Kijowskiej Szkoły Ekonomii i były minister gospodarki Ukrainy Tymofij Milowanow uważa, że zwycięstwo Moskwy wywoła kryzys gospodarczy w Europie, doprowadzi do ograniczenia handlu i inwestycji w sąsiednich krajach, w szczególności w Polsce i Rumunii. Jego zdaniem finansowanie Ukrainy pozostaje najtańszym sposobem powstrzymania rosyjskiej agresji.

Dla Kijowa kwestia finansowania pozostaje niezwykle istotna. Ze względu na spadek wpływów międzynarodowych deficyt budżetu wojskowego i budżetu państwa Ukrainy w przyszłym roku prognozuje się na poziomie 70 mld euro. Przywódcy UE rozważają udzielenie nowej pożyczki w wysokości 45 mld euro, którą planują powiązać z kolejnym siedmioletnim budżetem Unii Europejskiej. Pozwoliłoby to pokryć około dwóch trzecich potrzeb Ukrainy.

Ważną rolę w tym procesie odgrywa Niemcy. Od 2022 roku kraj ten przekazał Ukrainie 54 mld euro pomocy, ustępując pod względem wielkości wsparcia jedynie Stanom Zjednoczonym.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, pomimo nacisków ze strony skrajnie prawicowych i lewicowych sił politycznych, nalega na włączenie długoterminowej pomocy dla Ukrainy do budżetu UE. Jednocześnie 88% zwolenników partii „Alternatywa dla Niemiec” sprzeciwia się takiemu wsparciu. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius podkreśla, że stawką jest stabilność całego kontynentu europejskiego.

Ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makiejew ze swojej strony skrytykował czołowe niemieckie partie za to, że pozwalają radykalnym siłom politycznym przejmować inicjatywę w publicznych dyskusjach na szczeblu lokalnym.

Pośpiech europejskich przywódców wiąże się również z przygotowaniami do wyborów prezydenckich we Francji, zaplanowanych na przyszły kwiecień. W Brukseli obawiają się, że ewentualne zwycięstwo liderki skrajnej prawicy Marine Le Pen może zablokować mechanizmy finansowe UE i ograniczyć pomoc dla Ukrainy.

Właśnie dlatego politycy, w szczególności Friedrich Merz i premier Danii Mette Frederiksen, dążą do wcześniejszego zagwarantowania finansowania dla Kijowa w siedmioletnim budżecie Unii Europejskiej.

Jednak inicjatywa ta napotkała już opór wewnątrz Unii. Węgry, Słowacja, Bułgaria i Czechy zwróciły się z prośbą o zwolnienie ich z udziału w nowym pakiecie finansowym dla Ukrainy.

Eksperci ds. stosunków międzynarodowych zauważają, że Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron są zmuszeni działać z wyprzedzeniem, pomimo niekorzystnych nastrojów społecznych i wewnętrznej wrażliwości politycznej. Ich zdaniem prawdziwe przywództwo polega na podejmowaniu decyzji, które mogą być sprzeczne z aktualnymi nastrojami politycznymi, ale pomagają uniknąć poważnego kryzysu obronnego w przyszłości.

O tym pisze Politico.

Premier Estonii Kristen Michal poparł inicjatywę dotyczącąrozpoczęcia negocjacji w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, przewidującego dalsze wsparcie finansowe dla Ukrainy, o czym poinformował po przybyciu na szczyt UE w Brukseli 26 listopada 2026 roku.

Przywódcy Unii Europejskiej zamierzają podjąć ostateczną decyzję w sprawie nowej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro, a także zatwierdzić wieloletni budżet Unii na lata 2028–2034 podczas szczytu w dniach 17–18 grudnia.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas szczytu UE w Brukseli w Belgii wezwał europejskich przywódców do osiągnięcia do końca roku porozumienia w sprawie siedmioletniego budżetu Unii. Prezydent Francji stwierdził, że po styczniu nie będzie już politycznej przestrzeni na zawarcie porozumienia.

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