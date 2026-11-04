Europejscy przywódcy liczą na reset relacji z USA — France 24

4 listopada europejscy przywódcy wyrazili nadzieję na reset relacji ze Stanami Zjednoczonymi po wyborach uzupełniających w USA. Jak podaje France 24, wyborcy zadali dużą porażkę prezydentowi Donaldowi Trumpowi i Partii Republikańskiej.

Wyniki głosowania

France 24 podał, że wybory uzupełniające wygrała Partia Demokratyczna. Stacja telewizyjna określiła wynik głosowania jako dużą porażkę Trumpa i jego partii.

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Reakcja europejskich przywódców

Europejscy przywódcy przedstawili swoje oczekiwania w środę, 4 listopada. Po wyborach wyrazili nadzieję na reset w relacjach z USA. W centrum materiału znajduje się reakcja europejskich przywódców na wyniki głosowania w Stanach Zjednoczonych.

Materiał France 24 ukazał się w formie reportażu wideo przygotowanego przez korespondenta Dave'a Keatinga. Film trwający 7 minut i 4 sekundy opublikowano 4 listopada o 18:00, a zaktualizowano o 18:07.

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