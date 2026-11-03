Na Cyprze liderka partii DISY Annita Demetriou zaprzeczyła twierdzeniom, że została zmuszona do rezygnacji z udziału w wewnątrzpartyjnej rywalizacji o nominację kandydata w wyborach prezydenckich w 2028 roku z powodu szantażu. Oświadczyła, że podjęła tę decyzję, aby zachować jedność partii, informuje Cyprus Mail.

Decyzja dla dobra jedności

W programie Alpha TV Demetriou nazwała oskarżenia o szantaż haniebnymi i zniesławiającymi. Jak stwierdziła, decyzja o nieuczestniczeniu w procesie nominacyjnym była polityczną oceną sytuacji, a nie skutkiem presji.

Wyjaśniła, że uważała za możliwe samodzielne kandydowanie byłego lidera DISY Averofa Neofytou, gdyby nie uzyskał partyjnej nominacji. Zdaniem Demetriou jej własny udział w rywalizacji o nominację kandydata w takich okolicznościach mógłby pogłębić wewnętrzne podziały.

Demetriou ponownie zaprzeczyła również twierdzeniom, że wydawca gazety Alithia Friksos Koulermos szantażem zmusił ją do wycofania kandydatury. Oświadczyła, że takie wypowiedzi mają na celu zaszkodzenie jej, i zasugerowała, że niektórzy nie potrafią zaakceptować kobiety na jej stanowisku, wybranej przez obywateli.

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Spory wewnątrz partii

Liderka DISY przyznała, że zachowanie Neofytou podczas negocjacji ją zasmuciło. Powiedziała, że wolałaby omówić tę kwestię bezpośrednio z nim, zamiast otrzymywać wiadomości za pośrednictwem pośredników i mediów.

Demetriou określiła zarządzanie wewnętrznymi sprawami partii jako środowisko pełne rozbieżności i wzajemnych intryg. Jednocześnie oświadczyła, że poprze Neofytou lub jego przeciwnika Georgiosa Pamboridisa, jeśli jeden z nich zostanie wybrany kandydatem DISY.

Odpowiadając na pytanie o możliwą rezygnację, Demetriou zaznaczyła, że nie uważa swojego przywództwa za zagrożone i zamierza kontynuować pracę. Nie wykluczyła ponownego ubiegania się o stanowisko liderki partii i wyraziła przekonanie, że kandydat DISY będzie mógł wejść do drugiej tury wyborów prezydenckich w 2028 roku.

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